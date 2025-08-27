„Herr Brenner, Sie san obdachlos, Sie san ned krankenversichert, Sie san ned sozialversichert, Sie haben ka Bankkonto, Sie san a U-Boot – des würd ich ned als schlechte berufliche Phase bezeichnen.“ Das Zeugnis, das er von der Beamtin ausgestellt bekommt, bei der er sich über seine vorzeitige Pensionierung erkundigt, ist vernichtend. Simon Brenner (Josef Hader) ist tief gesunken – hat weder Geld noch ein Zuhause noch einen festen Job – und ist damit wohl vollends als gescheiterte Existenz zu bezeichnen. Oder doch nicht?

Einzig das kleine Haus seiner verstorbenen Mutter im Grazer Nicht-sehr-Nobelbezirk Puntigam ist ihm geblieben. Also kehrt der Mann, der seine Karriere einst bei der Polizei begann, dann Privatdetektiv wurde und sich seither von Gelegenheitsjob zu Gelegenheitsjob hangelt, nach über 30 Jahren wieder in seine von ihm gehasste Heimatstadt Graz zurück und bezieht das Haus seiner Eltern. Dieses entpuppt sich zwar als abrissreife Bruchbude, bietet ihm und einer Katze aber zumindest notdürftig Obdach. Der höfliche Nachbar (Johannes Silberschneider) bekundet auch gleich sein Interesse am Haus.

Doch Brenner, dem arg stechende Kopfschmerzen zusetzen, will sich lieber von seinem Jugendfreund Köck (Roland Düringer) ein wenig Geld borgen, aber der schmierige Antiquitätenhändler ist selbst chronisch pleite. Ein anderer Freund aus alten Tagen hätte zwar das Geld, doch Brenner kann den aalglatten Aschenbrenner (Tobias Moretti), der sich inzwischen bis zum Polizeichef hochgearbeitet hat und die Stadt „regiert“, einfach nicht leiden.

Nachdem Aschenbrenner seinem einstigen Kumpel einen Freundschaftsbesuch abgestattet hat, erleidet Brenner einen fürchterlichen Migräneanfall – und jagt sich im Affekt eine Kugel in den Kopf! Er überlebt wie durch ein Wunder – und erwacht in einer psychiatrischen Klinik. Dort will er seiner attraktiven Ärztin Dr. Irrsiegler (Nora von Waldstätten) natürlich nicht glauben, dass er sich bewusst das Leben nehmen wollte.

Dafür kann sich Brenner an den Aschenbrenner erinnern, der ihm in seinem Haus eine Waffe an die Schläfe gehalten hat. Also tut er, was er am besten kann: ermitteln. Er verlässt die Klinik und stattet erst einmal Köck einen Besuch ab …