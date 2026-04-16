Als Harald Sicheritz 1993 Muttertag drehte, glaubte kaum jemand daran. Fünf Schauspielerinnen und Schauspieler schlüpften in insgesamt 24 Rollen, die Wiener Gemeindeanlage »Am Schöpfwerk« wurde zur Weltbühne – und das alles innerhalb von 48 turbulenten Stunden im Mai. Was dabei entstand, ist längst mehr als ein Film: Es ist ein Stück österreichischer Kinogeschichte. 2012 kürte ihn eine Umfrage des Radiosenders Ö3 zum besten österreichischen Film aller Zeiten.

Im Mittelpunkt steht die Familie Neugebauer – scheinbar ganz normale Leute aus dem Gemeindebau. Doch die beschauliche Fassade bröckelt schnell: Papas Seitensprünge fliegen auf, Mamas kleptomanische Ader lässt sich nicht länger verbergen, Sohnemanns bizarre Hobbys kommen ans Tageslicht – und Opa Neugebauer kämpft mit allen Mitteln dagegen, ins Heim abgeschoben zu werden. Eine Art Rocky Horror Picture Show im Wiener Gemeindebau, mit einem unvermeidlich bösen Ausgang.

Nun ist dieser Kultstatus endlich auch in neuer Bildqualität und Ton in 5.1. zu erleben: Die digital restaurierte Fassung von Muttertag feiert am 6. Mai um 19:00 Uhr im Metro Kinokulturhaus Premiere – in Anwesenheit von Regisseur Harald Sicheritz und dem Filmteam. Ein Pflichttermin für alle, die österreichisches Kino lieben.