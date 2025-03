Schon voriges Jahr lud TV-MEDIA zum Kino-Abend und zeigte die Austro-Komödie Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott. Nun war es wieder soweit, am 20. März baten wir geladene Gäste, TV-MEDIA-Leser*innen und Promis zum zweiten Abend unserer neuen Event-Reihe. Diesmal zeigten wir in Kooperation mit Constantin Film im Urania Kino in Wien The Last Showgirl. In dem Drama spielt die Ex-Baywatch-Nixe Pamela Anderson eine alternde Las-Vegas-Tänzerin, die ihren Job verliert und gleichzeitig versucht, sich mit ihrer Tochter zu versöhnen. Anderson kann hier mit 57 Jahren wohl erstmals in ihrer Karriere zeigen, was sie schauspielerisch draufhat. Nach dem Film baten Katja Oberauer,

Mitglied der TV-MEDIA-Chefredaktion, und Horst Günther Fiedler, TV-MEDIA-Redakteur und Drehbuchautor, zu einer Diskussion mit der Schauspielerin Proschat Madani, der Ex-ORF-Moderatorin Birgit Fenderl und Influencerin Gini Lampl (online bekannt als Billie Steirisch) – es entwickelte sich eine angeregte Debatte um Frauen über 50 im Showbusiness.