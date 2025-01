Kinofilme 2025: Diese Filme sollte man nicht verpassen!

An dieser Stelle ein Ranking der besten Kinofilme 2025 zu erstellen, ist fairerweise (noch) nicht möglich. Von vielen der anstehenden Produktionen gibt es zwar bereits erste Infos und in manchen Fällen sogar schon Ansichtsmaterial in Form von Teasern und Trailern. Daraus jedoch die Crème de la Crème zu benennen, steht uns so früh im Jahr schlichtweg nicht zu.

Nehmen wir z. B. „Avatar 3: Fire and Ash“ von James Cameron: Natürlich ist das ein heiß ersehnter Titel, der wahrscheinlich auf der Bucket List eines jeden Kinofans stehen muss. Allerdings steht der avisierte Kinostart am 17. Dezember in vergleichsweise weiter Ferne. Und wer die Produktion des Vorgängers („Avatar: The Way of Water“ von 2022) verfolgt hat, weiß, dass bei Regiemeister Cameron jeder Frame sitzen muss und Verzögerungen durchaus schon einmal Jahre bedeuten können. In diesem Fall bleiben wir tatsächlich skeptisch, drücken aber die Daumen, dass hier ein weiterer Milliarden-Blockbuster das Kinojahr bombastisch beenden wird – und vielleicht sogar „Avatar – Aufbruch nach Pandora“ (2009) als finanziell erfolgreichsten Film aller Zeiten ablösen kann (Anm.: Teil 1 der „Avatar“-Saga steht bei einem globalen Einspielergebnis von 2,923 Milliarden US-Dollar).

Unsere acht verheißungsvollsten Filme für das Jahr 2025 lesen sich deshalb wie folgt: