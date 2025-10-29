TV-MEDIA: Wenn Sie an Ihre Anfänge denken – war es der Plan, Schauspielerin zu werden, oder ist das eher Schritt für Schritt gewachsen?

Paula Beer: Am Anfang war es eigentlich ganz einfach: Ich habe das gemacht, was mich interessiert hat. Da war kein großer Masterplan dahinter. Nach der Schule habe ich beschlossen, dass ich das Handwerk des Schauspielens richtig lernen will. Mir ging es nie darum, dass am Ende ein preisgekrönter Film dabei herauskommt oder dass meine Arbeit in eine bestimmte Schublade passt. Ich wollte Filme machen, die meinem eigenen Geschmack entsprechen – und das war immer mein Kompass.

TV-MEDIA: Ihre enge Zusammenarbeit mit Christian Petzold ist inzwischen legendär. Vier Filme haben Sie in Hauptrollen mit ihm gemacht, die neueste, „Miroir No. 3“, kommt nun in die Kinos. Wie ist diese Beziehung entstanden?

Paula Beer: Christian ist jemand, der gerne mit vertrauten Menschen arbeitet. Das merkt man ja auch, wenn man seine Filme anschaut – viele Gesichter tauchen immer wieder auf. Film ist ein Projektgeschäft: Man trifft sich oft zum ersten Mal, hat eine kurze Vorbereitungszeit, dreht intensiv und geht dann wieder auseinander. Das kostet Energie. Ein vertrautes Ensemble, wie man es eher aus dem Theater kennt, kann da sehr viel auffangen.

Bei Transit war es so, dass er Franz Rogowski und mir irgendwann eine Idee erzählt hat. Es war noch nicht konkret – eher wie ein Abtasten: Resoniert das bei uns? Könnte das ein Stoff sein? Und ich glaube, das ist etwas, was er oft macht. Bevor es ein Drehbuch gibt, erzählt er. Für uns beide war immer klar: Wir entscheiden uns bei jedem Projekt neu füreinander. Ich habe ihm gleich gesagt, dass ich das Buch erst lesen will, bevor ich zusage. Routinearbeit, nur weil man schon einmal gut zusammengearbeitet hat – das wäre das Schlimmste. Vier Filme sind so entstanden, aber jeder davon war eine bewusste Entscheidung.

TV-MEDIA: Petzolds Filme wirken nach außen oft sehr ruhig, entschleunigt, fast minimalistisch. Gleichzeitig sind sie voller Zwischentöne. Wie gehen Sie als Schauspielerin mit diesen Leerstellen um?

Paula Beer: Ich liebe das. Simpel zu erzählen bedeutet ja nicht, dass es simpel ist – im Gegenteil. Wegzulassen ist schwer. Etwas so zu gestalten, dass es beim Publikum ankommt, ohne dass alles erklärt wird, ist eine Kunst. Diese Offenheit, dass Zuschauende innerhalb der Handlung selbst Details miteinander verknüpfen, macht die Qualität seiner Filme aus. Mit Christian habe ich gelernt, weniger zu kontrollieren. Früher habe ich mich sehr genau vorbereitet, jede Szene, jede Emotion. Inzwischen lasse ich bewusst Lücken in meiner Vorbereitung. Das funktioniert, weil er chronologisch dreht, weil ich die Menschen kenne, mit denen ich spiele, und weil da Vertrauen ist. So kann etwas entstehen, womit ich selbst nicht gerechnet hätte. Trotzdem brauche ich eine Backstory. Ich muss wissen, wo meine Figur herkommt, wie sie fühlt, was sie erlebt hat. Nicht unbedingt die Backstory, die Christian sich denkt – sondern meine eigene Version. Das sind Anker, die mir helfen, in einer Szene glaubwürdig zu reagieren.