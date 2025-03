Ein dunkler Saal, Popcorngeruch in der Luft, der Blick nach vorn gerichtet auf eine große Bildwand, von wo aus man für die nächsten anderthalb Stunden in eine andere Welt teleportiert wird. Willkommen im Kino, dem Ort, an dem Filmgenuss seit jeher großgeschrieben wird!

An der Ausgangslage dieser Form des Entertainments hat sich seit dem 19. Jahrhundert – als noch Vorläufer und Wegbereiter heutiger Lichtspielhäuser wie etwa Panoptiken auf Jahrmärkten Schaulustige anlockten – augenscheinlich nicht viel verändert. Immer noch starrt man gebannt auf eine gigantische Wand und bekommt darauf ein Bild projiziert.

Doch hinter den Kulissen spielt es sich ab: Der technologische Fortschritt macht auch vor den Kinos nicht Halt. Im Gegenteil – er ist maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass sich unsere Sehgewohnheiten auch im Heimgebrauch stets weiterentwickeln.

Von der klassischen Filmrolle, die noch in einen Projektor gespannt wurde, hin zu 3D-Laserprojektionen mit gestochen scharfen Bildern und glasklarem Surround-Sound – das Kino ist ein Trendsetter, und was man dort sieht bzw. hört, möchte man am liebsten auch daheim haben.