Logo
TV-MEDIA.AT
MAGAZIN
WISSEN

Veröffentl. am / Aktualisiert am

Oscar-Nominierungen 2026: „Blood & Sinners” räumt ab!

Das sind die Nominierungen in den Hauptkategorien der Oscars. Der Vampir-Horror „Blood & Sinners” führt die Liste mit insgesamt 16 Nominierungen an – Rekord!

Facebook
Twitter
Foto von Peter Slavin
Peter Slavin
Autor
Lesezeit
1 min

Bester Film

Blood & Sinners
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Train Dreams

Bester Hauptdarsteller

Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Blood & Sinners)
Wagner Moura (The Secret Agent)

Beste Hauptdarstellerin

Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (If I Had Legs I‘d Kick You)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Renate Reinsve (Sentimental Value)
Emma Stone (Bugonia)

Bester Nebendarsteller

Beincio del Toro (One Battle After Another)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Delroy Lindo (Blood & Sinners)
Sean Penn (One Battle After Another)
Stellan Skarsgård (Sentimental Value)

Beste Nebendarstellerin

Elle Fanning (Sentimental Value)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
Amy Madigan (Weapons)
Wunmi Mosaku (Blood & Sinners)
Teyana Taylor (One Battle After Another)

Beste Regie

Chloé Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Joachim Trier (Sentimental Value)
Ryan Coogler (Blood & Sinners)

Bester Animationsfilm

Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zoomania 2

Bester Internationaler Film

The Secret Agent (Brasdilien)
Ein einfacher Unfall (Frankreich)
Sentimental Value (Norwegen)
Sirat (Spanien)
Die Stimme von Hind Rajab (Tunesien)

Ähnliche Artikel
Über den Autor
Peter Slavin
Peter Slavin

Mitglied der Chefredaktion von TV-MEDIA. Ist der Meinung, dass ein Leben ohne Filme, Serien und Musik möglich ist, aber überhaupt keinen Spaß macht. Schaut sich vom A-Liebesfilm bis zum B-Grusler alles an. Sogar Musicals, auch wenn er singende Dialoge seltsam findet.

E-Mail für dich!

Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt eines allfälligen Widerrufs unberührt. Die Einwilligung ist freiwillig. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutz-Policy, z.B. aufrufbar unter vgn.at/Datenschutzpolicy.