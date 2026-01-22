Veröffentl. am / Aktualisiert am
Oscar-Nominierungen 2026: „Blood & Sinners” räumt ab!
Das sind die Nominierungen in den Hauptkategorien der Oscars. Der Vampir-Horror „Blood & Sinners” führt die Liste mit insgesamt 16 Nominierungen an – Rekord!
Bester Film
Blood & Sinners
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Train Dreams
Bester Hauptdarsteller
Timothée Chalamet (Marty Supreme)
Leonardo DiCaprio (One Battle After Another)
Ethan Hawke (Blue Moon)
Michael B. Jordan (Blood & Sinners)
Wagner Moura (The Secret Agent)
Beste Hauptdarstellerin
Jessie Buckley (Hamnet)
Rose Byrne (If I Had Legs I‘d Kick You)
Kate Hudson (Song Sung Blue)
Renate Reinsve (Sentimental Value)
Emma Stone (Bugonia)
Bester Nebendarsteller
Beincio del Toro (One Battle After Another)
Jacob Elordi (Frankenstein)
Delroy Lindo (Blood & Sinners)
Sean Penn (One Battle After Another)
Stellan Skarsgård (Sentimental Value)
Beste Nebendarstellerin
Elle Fanning (Sentimental Value)
Inga Ibsdotter Lilleaas (Sentimental Value)
Amy Madigan (Weapons)
Wunmi Mosaku (Blood & Sinners)
Teyana Taylor (One Battle After Another)
Beste Regie
Chloé Zhao (Hamnet)
Josh Safdie (Marty Supreme)
Paul Thomas Anderson (One Battle After Another)
Joachim Trier (Sentimental Value)
Ryan Coogler (Blood & Sinners)
Bester Animationsfilm
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zoomania 2
Bester Internationaler Film
The Secret Agent (Brasdilien)
Ein einfacher Unfall (Frankreich)
Sentimental Value (Norwegen)
Sirat (Spanien)
Die Stimme von Hind Rajab (Tunesien)
