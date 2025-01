Deadpool & Wolverine

Ex-Söldner Wade Wilson (Ryan Reynolds) hat als unkaputtbarer Antiheld Deadpool nur einen Traum: er möchte Teil einer echten Superheldentruppe sein! Doch weder die „X-Men“ (in diesem Comic-Kosmos feierte der „Merc with a Mouth“ 1991 tatsächlich seine Geburtsstunde) noch die „Avengers“ wollen ihn dabeihaben. Das hat zwar eine ganze Zeit lang an ihm genagt, er hat’s schlussendlich aber akzeptieren müssen.

Sechs Jahre nach den Erlebnissen der Vorgängerfilme von 2016 und 2018 genießt er nun das Zusammensein mit Familie und Freunden (das sind u. a. die Mutanten Colossus und Negasonic Teenage Warhead, der Taxifahrer Dopinder, seine in die Jahre gekommene WG-Mitbewohnerin Blind Al und natürlich seine Herzdame Vanessa) und verdingt sich als Verkäufer für Gebrauchtwagen. Eine wenig spektakuläre, aber immerhin heile Welt, in der er da lebt – genau genommen handelt es sich um die sogenannte „Earth-10005“.

Warum das erwähnenswert ist? Es durchbricht an dieser Stelle zwar ein bisschen die Erzählstruktur, aber das tut Deadpool mit dem Bruch der vierten Wand ja auch ständig: Im Marvel Cinematic Universe (MCU) gibt es das sogenannte Multiversum, in dem unterschiedliche Zeitebenen bzw. Timelines existieren. Diese kann man sich als Parallelwelten vorstellen, die alle ihre eigenen Versionen bekannter Superhelden haben. Ganz offensichtlich wurde das z. B. in Sam Raimis Film „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“ (2022) thematisiert, in dem man etliche Varianten von Benedict Cumberbatchs Zauberdoktor zu Gesicht bekam.

Die Erde-10005 ist nun die Welt, in der die „Deadpool“-Filme sowie die „X-Men“-Filme (begonnen im Jahr 2000; allesamt noch aus der Schmiede des Filmstudios 20th Century Fox vor der Disney-Übernahme) angesiedelt sind. Es ist also auch die Welt, in der „X-Men“ Wolverine (gespielt von Hugh Jackman) anno 2017 in „Logan – The Wolverine“ seinen heroischen Leinwandtod starb.

Mit dem Tod von Wolverine hat Earth-10005 zugleich sein sogenanntes Ankerwesen verloren. Das sind jene Superhelden und Superheldinnen, die in ihrer respektiven Zeitebene den Ton angeben und ohne die es quasi langsam (die Rede ist von mehreren hundert Jahren) mit der Welt zu Ende geht. Eben jenes Schicksal droht nun der heilen Welt von Deadpool, wie er vom undurchsichtigen Mr. Paradox (Matthew Macfadyen) erfährt.

Er solle sich deshalb aber nicht stressen, denn Paradox könne Deadpool einen Platz auf Erde-616 anbieten – das ist die „geheiligte Zeitebene“ (im Original „Sacred Timeline“), in der das Superheldenkollektiv der Avengers – rund um Iron Man (Robert Downey Jr.), Captain America (Chris Evans), Thor (Chris Hemsworth), Hulk (Mark Ruffalo) & Co – bereits all die großen Taten vollbracht hat, die Filmfans als das Marvel Cinematic Universe kennen.

Da muss selbst Großmaul Deadpool erst einmal schlucken, lässt sich auf den Deal aber freilich nicht ein: Seine Freunde hinter sich lassen, wohlwissend, dass diese Welt zugrunde geht – und er soll auf Earth-616 ein reines Gewissen haben? Da muss es doch noch eine andere Lösung geben!

Und ja, die gibt es: Kurzum entwendet Deadpool von Mr. Paradox – der zur Zeithüter-Organisation TVA gehört (hier wäre ein klein wenig Vorwissen aus der Serie „Loki“ hilfreich aber kein Muss!) – ein Gerät, mit dem er durch die Zeitebenen springen kann, schnappt sich einen noch lebenden Alternativ-Wolverine (ebenfalls wieder gespielt von Hugh Jackman) und meint auf die Weise seine Gegenwart vor dem Untergang bewahren zu können.

Doch die TVA lässt sich nicht so gern auf der Nase herumtanzen und verbannt die beiden Heroes zum Verrotten in die karge Wüstenwelt „Void“ (was aus dem Englischen übersetzt „Leere“ bedeutet). Diese macht den „Mad Max“-Filmen alle Ehre und wird von der tyrannischen Cassandra Nova (Emma Corrin) beherrscht – der Schwester von X-Men-Gründer Charles Xavier (in den alten „X-Men“-Filmen gespielt von Patrick Stewart).

Ob die glatzköpfige Tante eine Möglichkeit kennt, um Deapool und Wolverine zurück in ihre Heimat zu befördern? Nicht wirklich, aber zum Glück gibt es auf dieser Quasi-Müllhalde für Superheld:innen die niemand mehr haben möchte noch einige weitere Charaktere, mit denen sie sich verbünden könnten …