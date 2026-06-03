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ServusTV lässt die Herzen der Fans bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ höherschlagen
160 Stunden LIVE und 226 Stunden insgesamt - Fußball, Emotionen und Unterhaltung pur bei ServusTV und ServusTV On
Mehr Teams, mehr Spiele, mehr Fußball: Wenn von 11. Juni bis 19. Juli die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada, Mexiko und den USA über die Bühne geht, fährt ServusTV die bislang größte Fußball-Offensive der Sendergeschichte auf.
52 Spiele zeigt ServusTV live und exklusiv im Free-TV sowie auf ServusTV On. Dazu gibt es tägliche Berichte direkt aus dem ÖFB-Teamcamp in Santa Barbara und damit exklusive Einblicke rund um David Alaba, Marko Arnautovic, Konrad Laimer und Co. sowie zahlreiche weitere spannende und unterhaltsame Sendungsformate.
160 Stunden überträgt ServusTV live von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Zudem versorgt „WM Kompakt“ die Fans täglich von 06:00 bis 09:00 Uhr früh mit den Highlights und Toren der nächtlichen Matches. Und jene ÖFB-Spiele, die der ORF zeigt, gibt es bei ServusTV und ServusTV On in voller Länge re-live zu sehen – macht insgesamt 226 Stunden Fußball pur.
Argentinien vs Österreich – live bei ServusTV
Als absolutes Highlight überträgt ServusTV den Kracher Argentinien vs Österreich am Montag, den 22. Juni, ab 17:00 Uhr live. Dann sind die Fußballfans hautnah mit dabei, wenn Konrad Laimer und Co. den amtierenden Weltmeister Argentinien rund um Superstar Lionel Messi fordern.
Schafft das ÖFB-Team den Aufstieg in die K.o.-Phase, zeigt ServusTV auch das Sechzehntelfinale der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft live.
Eines der modernsten Studios Europas
Herzstück der Übertragungen bildet das ServusTV-Studio in Salzburg. Das 350 Quadratmeter große Studio zählt zu den modernsten in Europa, verfügt über insgesamt 80 Quadratmeter LED-Wände und ist dreidimensional sowie multifunktional bespielbar. Christian Baier, Julia Kienast und Christian Nehiba führen durch die Sendungen. Bei allen Live-Spielen, die vor Mitternacht beginnen, ist bereits bei der UEFA EURO 2024, Publikum im ServusTV-WM-Studio mit dabei.
Geballte Experten-Kompetenz
Mit Jan Åge Fjörtoft, Steffen Freund sowie den vier ehemaligen ÖFB-Teamkickern Florian Klein, Martin Harnik, Sebastian Prödl und Marc Janko sind sechs Top-Experten im Einsatz. Kommentiert werden die Matches von Michael Wanits, Philipp Krummholz, Christian Brugger, Sebastian Aster und Kevin Piticev. In regeltechnischen Fragen werden sie von den Schiedsrichter-Experten Lutz Wagner und Gerhard Gerstenmayer unterstützt.
Besonders im Fokus steht bei ServusTV natürlich das österreichische Nationalteam. Direkt aus dem ÖFB-Teamcamp in Santa Barbara berichten Alina Marzi und Ex-ÖFB-Torjäger Marc Janko täglich über das Geschehen rund um das rot-weiß-rote Team – mit exklusiven Eindrücken, Interviews und aktuellen Entwicklungen rund um David Alaba, Marko Arnautovic, Konrad Laimer und Co.
Große Emotionen und ein Turnier der Superlative
„Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ wird ein ganz besonderes Turnier – nicht nur wegen der drei Gastgeberländer und der neuen Dimension mit 48 Teams, sondern auch wegen der unglaublichen Atmosphäre, die dieses Turnier mit sich bringen wird. Für uns bei ServusTV bedeutet das: noch mehr Live-Fußball, noch mehr Geschichten und noch mehr Nähe zu den Fans und zum österreichischen Nationalteam. Mit unserem Team in Salzburg und direkt vor Ort in Santa Barbara werden wir die Emotionen der WM jeden Tag nach Österreich bringen“, freut sich Christian Nehiba, Bereichsleiter Sport bei ServusTV, auf das Fußball-Highlight des Jahres.
Gib dir den Kick bei ServusTV und ServusTV On
Neben dem kostenlosen LIVE-Erlebnis bei 52 WM-Spielen dürfen sich die Fans bei ServusTV und ServusTV On auf zahlreiche zusätzliche Spezial-Formate rund um das Thema Fußball freuen:
„ Servus, WM! We are from Austria“
ServusTV-Reporterin Julia Kienast spricht in ihrem Vodcast mit David Alaba, Marko Arnautovic, Konrad Laimer, Alexander Schlager, Xaver Schlager und weiteren ÖFB-Stars in persönlichen Talks über private Themen, ihren Karriereweg und natürlich ihre Erwartungen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™
„Weltmeister des Lebens – Christian Nehiba unterwegs mit …“
Christian Nehiba trifft im Zuge seiner Roadshow Kick-Legenden wie Hans Krankl, Toni Polster, Steffen Freund und Jan Åge Fjörtoft sowie heimische Promis wie DJ Ötzi, Lilli Paul Roncalli und Michaela Dorfmeister und spricht mit ihnen über prägende Momente und Wendepunkte in ihrem Leben und natürlich über Fußball.
„Servus WM-Gruppencheck“
Christian Brugger und Michael Wanits analysieren die 48 teilnehmenden Teams und deren Chancen auf den Aufstieg in die K.o.-Phase.
„His - TOR TOR TOR - isch“
Das Format ist eine unterhaltsame Zeitreise durch die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften – mit legendären Szenen, kuriosen Geschichten, emotionalen Momenten und überraschenden Hintergrundinfos rund um die größten Fußballstars des Planeten.
„WM Kompakt – Die Highlight Show“
Liefert täglich ab 06:00 Uhr früh alle Höhepunkte, Tore und Themen des Spieltags. Bei ServusTV On stehen darüber hinaus Highlights aller 104 Spiele unmittelbar nach Spielende zur Verfügung.
„Das Gelbe vom Ei“
Ab 13. Juni diskutieren Jan Åge Fjörtoft und Steffen Freund täglich bei ServusTV On über die Top-Themen des Tages und der vergangenen Nacht – mal wachsweich, mal knallhart.
„Heimatleuchten: Fritz in Amerika! Der Teamkoch auf WM-Mission“
In zwei Spezialfolgen begleitet ServusTV Fritz Grampelhuber und seinen Bruder Tamino entlang der kalifornischen Küste auf der Suche nach Inspiration für die Küche des österreichischen Nationalteams. Zu sehen jeweils am Freitag, den 5. Juni bzw. 12. Juni, ab 20:15 Uhr.
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