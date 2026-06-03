ServusTV lässt die Herzen der Fans bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ höherschlagen

Mehr Teams, mehr Spiele, mehr Fußball: Wenn von 11. Juni bis 19. Juli die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Kanada, Mexiko und den USA über die Bühne geht, fährt ServusTV die bislang größte Fußball-Offensive der Sendergeschichte auf.

52 Spiele zeigt ServusTV live und exklusiv im Free-TV sowie auf ServusTV On. Dazu gibt es tägliche Berichte direkt aus dem ÖFB-Teamcamp in Santa Barbara und damit exklusive Einblicke rund um David Alaba, Marko Arnautovic, Konrad Laimer und Co. sowie zahlreiche weitere spannende und unterhaltsame Sendungsformate.

160 Stunden überträgt ServusTV live von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Zudem versorgt „WM Kompakt“ die Fans täglich von 06:00 bis 09:00 Uhr früh mit den Highlights und Toren der nächtlichen Matches. Und jene ÖFB-Spiele, die der ORF zeigt, gibt es bei ServusTV und ServusTV On in voller Länge re-live zu sehen – macht insgesamt 226 Stunden Fußball pur.