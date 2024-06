Fußball im TV: Welcher TV-Sender zeigt die EM 2024?

In Österreich teilen sich die beiden Free-TV-Sender ServusTV und ORF die Übertragungsrechte an der Fußball-EM 2024 in Deutschland und kooperieren, wie zuletzt schon bei der WM 2022 in Katar, auch bei diesem sportlichen Großereigniss für alle Live-Übertragungen der 51 EM-Matches.

Während bei der FIFA Fußball-WM vor zwei Jahren der ORF offizieller Rechtehalter war, sitzt bei der UEFA EURO 2024 in Deutschland nun ServusTV am Steuer – und hat dementsprechend auch Vorrecht („First Pick“) in der Auswahl der besten bzw. vermeintlich quotenträchtigsten Partien.

