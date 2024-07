Olympia 2024 live im Fernsehen, im Stream und in den Mediatheken

Bei Olympia in Tokio litt US-Star Simone Biles unter einer Mental-Blockade: „nur“ Team-Silber und Schwebebalken-Bronze. Es folgte eine lange Auszeit, jetzt will Biles ihre Goldsammlung (vier Titel in Rio 2016) vergrößern. Die Chancen stehen gut, wenn sie so turnt wie bei der WM in Antwerpen 2023 (vier Goldmedaillen). Das Highlight für alle Fans von Simone Biles ist das Mehrkampfinale.

>> Auf ORF 1 zu sehen am Donnerstag, 1. August, um 18.15 Uhr