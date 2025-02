Vieles spricht dafür, dass Kansas City diesen historischen Titel klarmacht. Das Team rund um den Star-Quarterback Patrick Mahomes und seinen allseits verlässlichen Tight End Travis Kelce (Anm. der Boyfriend von Musik-Megastar Taylor Swift) war in den letzten fünf Saisonen viermal im Super Bowl und gewnn ihn dreimal. Mahomes gilt bereits jetzt als einer der besten Quarterbacks aller Zeiten, viele sehen nur noch Tom Brady (der sieben Titel holte, 2020 im direkten Duell gegen Mahomes) vor ihm.

In dieser Saison haben die Kansas City Chiefs nur ein Spiel verloren – am 17. November unterlagen sie den Buffalo Bills 21:30. Doch im AFC Championship Game (ein Halbfinale in der NFL) nahmen sie Revanche, gewannen ein knappes Spiel und schickten die Bills in den frühzeitigen Urlaub.

Also wer soll den Three-peat verhindern? Wenn es nach Philadelphia geht, dann die Eagles! Das Team aus Pennsylvania will zum Spielverderber werden. Auch die Eagles hatten ein starke Saison – nur drei Niederlagen bei 14 Siegen sprechen eine deutliche Sprache. Den Washington Commanders schenkten sie im NFC Championship Game 55 Punkte ein, so viele hat noch nie ein Team davor in einem Halbfinale erzielt.

Doch das Brisanteste an dem Duell Chiefs gegen Eagles anno 2025: es ist eine Neuauflage des Super Bowls LVII vor zwei Jahren! 2023 verloren die Eagles mit Quarterback Jalen Hurts in einem Nägelbeißer 35:38. Sollten die Chiefs also gewinnen, stünden die Eagles als Verlierer sowohl am Anfang als auch am Ende des Three-peats.

Doch das Team aus Philadelphia von heute ist nicht dasselbe wie damals. Das liegt vor allem an einem Mann: Saquon Barkley. Der Runningback hat zu Beginn dieser Saison bei den Eagles unterschrieben, nachdem ihn die New York Giants, ein scharfer, aber derzeit eher erfolgloser Rivale Philadelphias, gehen haben lassen. Und Barkley hat Gegner heuer mit seinem brandgefährlichen Laufspiel dominiert. In der Regular Season (bevor die Play-offs begannen) ist er für 2.005 Yards (rund 1,8 km) gelaufen. Zum Vergleich: Ein NFL-Spielfeld ist 100 Yards lang. Nur acht andere Spieler in der Geschichte haben die 2.000-Marke bisher geknackt. Gegen die Commanders hat Barkley drei Touchdowns erzielt. Der 27-Jährige ist heiß auf seinen ersten Titel.