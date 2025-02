Abgesehen von den üblichen Verdächtigen bei Moderator:innen und Kommentator:innen sowie im Pool der Expert:innen (mit Alexandra Meissnitzer, Nicole Hosp, Kamerafahrerin Nici Schmidhofer, Armin Assinger, Hans Knauss, Benni Raich, Thomas Sykora und Kamerafahrer Joachim Puchner) gibt es auch WM-Neulinge: Die 24-jährige Alina Eberstaller etwa wird im Startbereich und auf der Medal Plaza Interviews einholen und durch das abendliche WM-Studio führen, alternierend mit Karina Toth und Lukas Schweighofer; bei der WM 2023 hatten sich noch Oliver Polzer und Rainer Pariasek, die in Saalbach „nur“ kommentieren (Polzer mit Thomas König, Ernst Hausleitner, Peter Brunner) bzw. im Zielraum moderieren (Pariasek mit Alina Zellhofer), abgewechselt.

Auch inhaltlich verspricht Veronika Dragon-Berger ein paar Veränderungen im Vergleich zu vergangenen Großereignissen. „Wir wollen ein neues Look and Feel liefern, ein bisschen peppiger sein, auch Unterhaltungselemente einbauen, sowohl am Abend als auch bei den Liveflächen. Außerdem werden wir die Personen, die hinter den Athleten stehen, besser porträtieren, und versuchen, dem Zuschauer zu erklären, was für ein Aufwand dahinter steckt, was für ein Material wichtig ist etc. Außerdem gibt’s die Analysen im Studio live, Alexandra Meissnitzer hat das schon seit Jahren angeregt, und ich glaube, dass das ein Mehrwert fürs Publikum ist.“

Klar ist, dass der Erfolg der Übertragungen mit den Erfolgen der Austro-Asse steht und fällt. Das weiß auch Alexandra Meissnitzer, die 1991 im Alter von 17 als Vorläuferin WM-Luft schnuppern durfte. „Ich würde mir wünschen, dass es so läuft wie 1991, wobei fünf Goldene schon ein hoch gesetztes Ziel sind. Wichtig wäre, dass es schon in der ersten Woche eine Medaille für uns gibt, damit ein bisschen der Druck rausgenommen wird.“ Die Doppelweltmeisterin 1999 spielt auf Schladming 2013 an, als es erst am Schlusstag durch Marcel Hirscher den ersehnten Slalom-Titel gab.