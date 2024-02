Mit dem Großen Preis von Bahrain beginnt am 2. März die F1-Saison 2024 – und damit die 75. Formel-1-Weltmeisterschaft in der Königsklasse. Unser F1-Kalender zeigt, wann man welchen Grand Prix live im Fernsehen bzw. im Stream sehen kann und welche Sender die „Großen Preise“ übertragen. Plus: Die Termine der sechs zusätzlichen Sprintrennen auf einen Blick!