Olympia 2024: Die österreichischen Medaillen-Hoffnungen im Überblick

Vom 26. Juli bis zum 11. August 2024 heißt es bei den Olympischen Spielen 2024 in der französischen Hauptstadt Paris wieder „Dabei sein ist alles“. Es handelt sich dabei um die 33. Auflage der Sommerspiele der Neuzeit, die erstmals 1896 in Athen über die Bühne gingen und seither fast durchgängig im 4-Jahres-Rhythmus stattfinden. Ausnahmen bestätigen wie immer die Regel, so z. B. die Olympischen Spiele 2020 in Tokio, die, bedingt durch die globale Coronapandemie (COVID-19), erst 2021 abgehalten werden konnten.

Aber zurück zur Gegenwart und Olympia 2024: 206 Nationen entsenden in Summe 10.500 Sportlerinnen und Sportler zur Olympiade nach Paris – erstmals soll dabei auch das Geschlechterverhältnis ausgewogen sein und dieselbe Anzahl an Männern und Frauen teilnehmen.

Dass man auch bei sportlichen Großveranstaltungen politische Einflüsse spürt, zeigt im Fall der Paris-Olympiade mitunter der Fakt, dass das Internationale Olympische Komitee (IOC) Sportler:innen aus Russland und Belarus, auf Grund des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, nur als individuelle Neutrale Athleten (AIN) antreten lässt.