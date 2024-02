Auch wer ein Abo beim Sport-Streaminganbieter DAZN besitzt, kann den diesjährigen Super Bowl ab 23.30 Uhr live streamen. Zusätzlich zu den Abo-Gebühren (monatlich 29,99 Euro) muss man für die Live-Übertragung aus Las Vegas jedoch das Zusatzpaket „NFL Game Pass“ um 0,99 Euro aktivieren.

Das klingt im ersten Moment unvorteilhaft, zumal die Kosten der Monatsmitgliedschaft bei DAZN mit 29,99 Euro (flexibel kündbar mit einer Frist von 30 Tagen) recht saftig ausfallen. In Relation günstiger bekommt man DAZN, wenn man sich ein Jahr lang an den Sportstreamer bindet, dann erhält man das Monatsabo um 19,99 Euro – also 10 Euro günstiger.

Alternativ gibt es noch das Paket „DAZN Super Sports“ (beinhaltet ausgewählte Sportarten, u. a. NFL) um monatlich 19,99 Euro, jedoch bindet man sich hier ebenfalls für ein Jahr – also kein wirklicher Unterschied zum normalen Jahresabo.

TIPP: Was viele jedoch übersehen, ist der Fakt, dass man den „NFL Game Pass“ auch separat OHNE aktives Abo buchen kann. Wer also die Live-Übertragung des Super Bowl 2024 streamen möchte, ist mit 0,99 Euro bei DAZN wirklich am günstigsten unterwegs!

Bestellen/aktivieren kann man den „NFL Game Pass“ unter diesem Link. Nach der Erstellung eines Benutzerkontos und der Überweisung von 99 Cent kann man den Super Bowl LVIII live in der Nacht des 11. Februars 2024 (ab 23.30 Uhr) streamen!