In der TV-Landschaft von ÖSTERREICH teilen sich wieder der ORF und ServusTV die Übertragungsrechte der 24 Rennen – fair aufgeteilt, damit jeder Sender 12 GPs in sein Programm aufnehmen und immer in abwechselnder Reihenfolge ausstrahlen kann.

Den WM-Auftakt in Australien am 16. März überträgt ORF 1 live aus Melbourne (voraussichtlicher Start: 5.00 Uhr MEZ), das WM-Finale aus Abu Dhabi am 7. Dezember zeigt wiederum ServusTV (voraussichtlicher Start: 14.00 Uhr MEZ).

Den „Großen Preis von Österreich“ am Red Bull Ring in Spielberg gibt’s am 29. Juni um 15.00 Uhr auf ORF 1 zu sehen.

Genaue Details zu den TV-Terminen der GPs findest du weiter unten in unserem großen F1-Kalender.

Bei den sechs Sprintrennen hat heuer der ORF mit vier Übertragungen die Nase vorne (der Öffentlich-Rechtliche zeigt dieses Jahr die Sprints Belgien, USA, São Paulo sowie Katar); dafür konnte der Privatsender ServusTV in der vergangenen Saison 2024 fünf Sprint-Formate bei sich verbuchen.

Alle TV-Termine der Sprintrennen während der F1-WM 2025 im Rennkalender.

Wer’s nicht „klassisch“ vor dem TV-Gerät mag, kann synchron zur den Ausstrahlungen im Fernsehen die GPs und Sprints natürlich auch via ORF ON (ehem. ORF-TVthek) und ServusTV On streamen.

F1-begeisterte Zuseher:innen aus DEUTSCHLAND hingegen haben im Free-TV mit RTL eine Anlaufstelle – allerdings zeigt der Kölner Private (wie auch schon 2024) lediglich sieben Live-Übertragungen der WM-Läufe. Welche das genau sind, steht zum aktuellen Zeitpunkt (11. Februar) leider noch nicht fest – sobald wir genauere Infos haben, werden wir sie in unserem Rennkalender selbstverständlich ergänzen.

Parallel zu den RTL-Fernsehterminen gibt es für alle Streamer:innen hier als Online-Alternative das (kostenpflichtige) Webportal RTL+. (Abonnements gibt es in unterschiedlichen Preisklassen, begonnen bei monatlich 8,99 €; genauere Infos zu den Abo-Paketen von RTL+ findest du hier).

Wer sich keine TV-Termine und Sender merken möchte und es gerne unkompliziert und komfortabel hat – für all diese Vorteile aber auch bereit ist, etwas zu bezahlen –, der wird im Pay-TV mit einem Abo bei Sky glücklich: Hier gibt es auch in der F1-Saison 2025 wieder die gesamte Fülle der Grand Prix, Sprints und Qualifyings der Formel-1-WM 2025 auf einem Fleck – und via Sky X können die Sendungen natürlich auch gestreamt werden.