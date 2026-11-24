TV-MEDIA: Der von Ihnen gespielte Wollweber steht als Charakter zwischen seinem Schwiegersohn Tom Faller und der Hauptprotagonistin Lea Bleck …

Tobias Moretti: Gerade in der Konstellation liegt natürlich der Reiz. Wollweber ist eine Figur, die manchmal in einer Gratwanderung ans Absurde streift, weil er in seinem hierarchischen Korsett ganz grad ist, dann aber wieder nach allen Richtungen undurchsichtig und nicht greifbar. Weder, was eine Moralität oder eine Konformität mit dem Gesetz betrifft, noch in seinen „privaten“ Beziehungen, - wenn es bei ihm eine „Privatheit“ überhaupt gibt. Wo kommt er her, was ist er für einer?

TV-MEDIA: Man kann auch schwer sagen, ob er seinem Schwiegersohn was Gutes tun will oder sein eigenes Spiel spielt ...

Moretti: Schon dass er ihn zum Schwiegersohn auserwählt, ist nicht einzuordnen, man weiß nicht, ob das Kalkül ist oder nicht. Da verschwimmen die Dinge. Das zu zeigen, braucht auch einen gewissen Erzählmodus für die Figur, den Regisseur Umut Dağ gezeichnet und den wir gemeinsam gefunden haben. In so einer Konstellation kann man miteinander bestimmte Wege gehen, die man vorher noch nicht so sieht, wenn man die Figur im Drehbuch liest.

TV-MEDIA: Ist das Format der Miniserie, wo man etwas länger Zeit hat, eine Figur zu entwickeln, da das richtige?

Moretti: Kann ich nicht sagen. Mich interessiert vor allem, wo eine Handlung und eine Figur hingehen. Wir wissen, dass man diese Miniserien auch deshalb macht, weil manche beim Zuschauen nicht mehr die Konzentration für eine Spielfilmlänge aufbauen wollen, andere dagegen in der TVthek gleich die ganze Serie am Stück schauen. Es gibt natürlich schon Filme, die das noch eine epischere Erzählweise und -dauer haben, aber dafür braucht es ein Publikum. Das in einem ambitionierten, konservativen Medien- oder Fernsehverständnis sagt: „Ich will mich einlassen, als würde ich ins Theater oder ins Kino gehen.“ Die kurze Form kann auch unterhaltend sein. Ich schaue ja oft Filme mit unserer jüngeren Tochter, die ist 15, damit sie nicht nur vor Social Media sitzt. Wir schauen auf Englisch oder Italienisch, dann reden wir ein bisschen darüber, z. B. „The Mentalist“ oder „Monk“. Das ist irgendwie lässig, weil man merkt: Plötzlich greift wieder das Phänomen Fernsehen!

TV-MEDIA: Bei uns sind deutschsprachige Serien und Filme im TV gefragter …

Moretti: Wobei das Fernsehen in Deutschland manchmal aufpassen muss, dass nicht einiges plattgedrückt wird. Das, was früher politisch unkorrekt war, ist jetzt politisch korrekt mit anderen Mitteln. Ich finde, wenn wir das Fernsehen erhalten wollen, sollten wir wieder spezieller werden. Es muss eine Erzählform geben, die besonders ist. Und das macht dann eine Identität aus, wie etwa die tolle Idee des Landkrimis. Als im ZDF „München Beats“ lief, haben uns Fans begeistert beschrieben, dass für sie das München ihrer Jugend in den 90ern wieder lebendig geworden ist. Es war wie eine Wiederbegegnung mit der eigenen Biografie. Kein Medium kann das so gut wie das Fernsehen.

TV-MEDIA: Zurück zu „Gnadenlos“: Mit Laurence Rupp haben Sie vor fast 20 Jahren im Thriller „Das Jüngste Gericht“ gespielt …

Moretti: Genau! Er hat meinen Sohn gespielt damals, eine schöne Figur, die tragisch endet. Christoph Waltz, Silke Bodenbender waren dabei und Urs Egger, der leider schon gestorben ist, ein toller Regisseur.

TV-MEDIA: Mit Waltz hatten Sie 2001 schon den Krimi „Die Entführung des Richard Oetker“ gedreht …

Moretti: Ja, das war eine wunderbare Arbeit mit ihm. Christoph Waltz war bei einigen Fernsehmachern ein bisschen mit dem Stempel versehen: „Nein, der funktioniert nicht bei den Leuten, der ist so eigen.“ Es ist eher umgekehrt, und mit dem Oscar hat er das bewiesen.