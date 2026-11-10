Kult-Regisseur Nicolas Winding Refn: „Der Film ist eine Oper”



TV-MEDIA: „Her Private Hell” handelt von Erinnerung. Elle kann bestimmte Dinge nicht vergessen, der Leather Man kann sich nicht erinnern. Was davon wäre für Sie die größere Hölle?

Nicola Winding Refn: Ich weiß nicht, was für mich persönlich die Hölle ist. Aber ich glaube, für sie besteht die Hölle darin, in der eigenen Vorstellungswelt gefangen zu sein und nicht mehr herauszufinden.

TV-MEDIA: Einer Ihrer Lieblingsfilme ist „The Texas Chainsaw Massacre“, in dem ebenfalls ein Monster Jagd auf Menschen macht …

Winding Refn: Das Interessante an diesem Film ist, dass er sich im Grunde in einer einzigen Nacht abspielt. Er beginnt bei Tag und endet im Morgengrauen. „Her Private Hell“ hat keinen Indikator für den Tag, aber es ist eine Reise, die in der Nacht beginnt und an einem Ort endet, den man nicht erklären kann.

TV-MEDIA: Der Leather Man sucht nach seiner verlorenen Tochter. Als Elternteil sein Kind zu suchen, ist eine Urangst …

Winding Refn: Ich glaube, womit alle Eltern irgendwann ringen, ist das Loslassen. Es ist wichtig, seine Kinder gehen zu lassen, weil sie sonst zu Opfern der eigenen Wünsche und der eigenen Kontrolle werden. Aber da ist eben auch der Schmerz, den Eltern durchleben, wenn sie loslassen müssen. Deshalb ist der Leather Man ein tragisches Monster.

TV-MEDIA: Wenn man als Elternteil loslässt, kommt die Angst, wer man ohne das Kind eigentlich ist …

Winding Refn: Ja, aber man verbringt ja auch sein ganzes Leben damit, sich um seine Kinder zu sorgen und sie vor Schmerz schützen zu wollen. Das kann man jetzt nicht mehr. Die eigene Aufgabe ist eine andere, denn die Kinder werden nun ihr eigenes Leben führen.

TV-MEDIA: Tun wir ihnen überhaupt einen Gefallen, wenn wir sie vor Schmerz bewahren?

Winding Refn: Das ist eine schwierige Frage, denn wir alle wissen, dass man nur durch Schmerz und Scheitern lernt. Aber ich halte es für natürlich, diese Erfahrung so weit wie möglich abfedern zu wollen.

TV-MEDIA: Ihre Hauptdarstellerin Sophie Thatcher ist eine moderne Scream Queen. Wann sind Sie ihr zum ersten Mal begegnet, und wann wussten Sie, dass sie Ihre nächste Hauptdarstellerin wird?

Winding Refn: Ich hatte keinen einzigen ihrer Filme gesehen. Wir waren mitten im Casting, und sie kam sehr spät im Prozess dazu. Bis dahin hatten wir etwa 10.000 junge Frauen gesehen. Aber in dem Moment, in dem ich sie sah, wusste ich: Sie ist es!

TV-MEDIA: Statt Ihres Stammkomponisten Cliff Martinez haben Sie die italienische Komponistenlegende Pino Donaggio gebeten, die Filmmusik zu schreiben, mit zusätzlichem Material von Ihrem Neffen …

Winding Refn: Der Film ist eine Oper. Ein junges Mädchen sucht nach einem Vater, der ihre Geliebte heiratet und diese damit zu ihrer Stiefmutter macht. Ein Mann will in die Hölle hinabsteigen, um seine Tochter zurückzuholen. Das ist alles opernhaft.

TV-MEDIA: Gab es einen Moment, in dem Sie die Figuren singen lassen wollten?

Winding Refn: Nein, so weit bin ich nie gegangen. Aber mir gefiel dieses opernhafte Gefühl. Ich liebe Opernmusik.

TV-MEDIA: Nachdem Sie 2023 rund eine halbe Stunde lang klinisch tot waren, sind Sie mit einem neuen Hunger auf Filme ins Geschäft zurückgekehrt, wie Sie sagen. Ihr nächstes Projekt ist „Maniac Cop“, eine populäre Slasher-Reihe aus den 80ern. Wohin führt Sie dieser neue Antrieb? Und was unterscheidet Sie heute von dem Buben, der „The Texas Chainsaw Massacre“ gesehen hat, oder von dem Künstler, der „The Neon Demon“ gemacht hat?

Winding Refn: Ich weiß nicht, ob ich mich anders fühle. „Maniac Cop“ ist eine Marke, die ich Larry Cohen und Bill Lustig als Produkt abgekauft habe, weil ich glaube, dass in ihrer Ikonografie etwas Interessantes steckt. Ich habe sie aber auch gekauft, weil sie nicht nur ein Film ist. Sie erstreckt sich auf viele andere Bereiche, ob Gaming, Animation oder andere kreative Formen. Sie ist ein transmediales Konzept. Darin liegt für mich die Zukunft des Kinos. In einer grenzüberschreitenden, vielschichtigen Möglichkeit, die eigenen Ideen zu nehmen und sie in verschiedenen Medien weiterzuentwickeln.

TV-MEDIA: Damit wird auch eine tief verwurzelte Hierarchie aufgebrochen. Anime hatte oft den schlechten Ruf, minderwertig oder nur etwas für Kinder zu sein …

Winding Refn: Ich habe meine Laufbahn ganz am Ende einer sehr klassischen Hierarchie des Kinos begonnen. In den 30 Jahren, in denen ich nun aktiv bin, habe ich erlebt, wie sich die Pyramide komplett umgedreht hat. Ich habe völlige Meinungsfreiheit erlebt, es gibt keine Gatekeeper mehr. Jeder hat eine Meinung, die zählt. Das ist eine Form von Chaos. Für mich ist das aufregend, weil es letztlich beweist: Wenn man mit dem Herzen erschafft, wird alles, was man macht, strahlen. Es sind nicht Objekte, die von Gremien gemacht werden, oder die von bestimmten Leuten als gut oder schlecht abgesegnet werden. Diese Zeiten verschwinden, weil sich die Technologie und unser Verständnis von Hierarchie völlig gewandelt haben.

TV-MEDIA: Das sieht man dieses Jahr vor allem im Horror. Einerseits wird auf Festivals darüber diskutiert, was hohe Kunst ist und was nicht. Gleichzeitig drehen YouTuber enorm erfolgreiche Horrorfilme und sind damit Wegbereiter. Genau das macht die Qualität des Genrefilms aus …

Winding Refn: Genre war immer eine ganz besondere Welt, weil dort alles von leidenschaftlichen Menschen für leidenschaftliche Menschen gemacht wird. Wenn ich auf ein Genre-Filmfestival komme, kann ich sagen, das sind meine Leute. Das Genrepublikum ist das verständnisvollste, mitfühlendste, horizonterweiterndste und offenste Publikum der Welt, weil wir ohnehin Außenseiter sind. Wir akzeptieren das und sind stolz darauf. Was wir mögen, galt lange als niedere Kunst, als Trash, als degeneriert, inakzeptabel und nicht respektabel. Heute sind es genau diese Filme, die das sehr fragile Ökosystem der Massenunterhaltung retten.