„BRUNO – Der junge Kreisky”: Hauptdarsteller und Regisseur im Interview

NILS ARZTMANN: „Es war wahnsinnig spannend, seine Memoiren zu lesen”

Nils Arztmann verkörpert in Harald Sicheritz’ „BRUNO – Der junge Kreisky“ den späteren Bundeskanzler im Alter von 16 bis 27 Jahren. Im Gespräch erzählt er von der Freiheit, eine politische Ikone vor ihrer ikonischen Zeit zu spielen, von überraschenden Entdeckungen in Kreiskys Memoiren und von einer Rolle, auf die er sich vier Jahre lang vorbereitet hat. Den jungen Bruno Kreisky zu spielen bedeutet, einen Menschen darzustellen, dessen späteres Erscheinungsbild fest im kollektiven Gedächtnis verankert ist: die markante Stimme, der unverwechselbare Sprachduktus, die eindringliche Präsenz. Über den Jugendlichen und jungen Erwachsenen Kreisky existieren dagegen weniger vorgefertigte Bilder. Für Nils Arztmann liegt genau darin der Reiz der Rolle. Er konnte sich auf historische Quellen stützen und zugleich nach jenem Menschen suchen, der noch nicht wusste, dass er einmal zu einer der prägenden politischen Figuren Österreichs werden würde.

TV-MEDIA: Was ist das für ein Gefühl, eine politische Ikone wie Bruno Kreisky darzustellen – noch dazu in einer Zeit, in der er selbst noch keine Ikone war?

Nils Arztmann: Einerseits ist es wahnsinnig toll, weil man weiß, was aus diesem Menschen später geworden ist. Gleichzeitig gibt es unglaublich viel Material, mit dem man arbeiten kann. Man spielt jemanden, der tatsächlich existiert hat. Ich kann über ihn lesen, mir Aufnahmen ansehen und mich sehr ausführlich mit seinem Leben beschäftigen. Für mich als Schauspieler ist das ein Geschenk.

TV-MEDIA: Der junge Kreisky ist dem Publikum weit weniger vertraut als der spätere Bundeskanzler. Gibt Ihnen das auch interpretatorische Freiheit?

Arztmann: Absolut. Die meisten Menschen kennen die spätere Ikonografie Kreiskys. Sie haben seine Stimme, seine Gesten und seine gesamte Erscheinung im Kopf. Beim jungen Kreisky besitzt man mehr Freiheit, weil niemand mit Sicherheit sagen kann, wie er in jeder einzelnen Situation gesprochen oder sich bewegt hat. Auch sein charakteristischer sprachlicher Duktus hat sich erst später entwickelt. Ich kann mich daher an der historischen Person orientieren, ohne eine bloße Imitation des alten Kreisky liefern zu müssen.

TV-MEDIA: Bruno Kreisky war kein Zeitgenosse Ihrer Generation. Wie viel wussten Sie über ihn, bevor Sie die Rolle übernommen haben?

Arztmann: Ich bin geboren worden, als Kreisky bereits tot war. Trotzdem wusste ich schon vorher relativ viel über ihn – allerdings fast ausschließlich über den älteren Kreisky und seine politische Zeit. Alles, was ich heute über seine Jugend weiß, habe ich mir für den Film erarbeitet. Zum Glück gibt es sehr viel Material. Kreisky hat seine Erinnerungen niedergeschrieben, es existieren Videoaufnahmen, und auch über die damalige Zeit ist vieles dokumentiert.

TV-MEDIA: Gab es bei dieser Recherche besondere Überraschungen?

Arztmann: Es war wahnsinnig spannend, seine Memoiren zu lesen und festzustellen, wie genau sich das Drehbuch an die tatsächlichen Ereignisse hält. Beim ersten Lesen denkt man bei manchen Szenen zunächst: Das wurde jetzt aber sehr dramatisch verdichtet. Dann schaut man in den historischen Quellen nach und entdeckt, dass es tatsächlich so passiert ist. Dazu gehört etwa die Geschichte eines verlorenen Passes und die Art, wie die Polizei dadurch auf ein gefälschtes Dokument aufmerksam wurde. Manche Wendungen wirken wie für das Kino erfunden, stammen aber direkt aus Kreiskys Leben.

TV-MEDIA: Wie wichtig sind Kostüm und Ausstattung, um sich in das Milieu der 1920er- und 1930er-Jahre hineinzuversetzen?

Arztmann: Sehr wichtig. Bei dieser Rolle ist es vor allem das Gewand, weil es sofort eine andere Körperlichkeit erzeugt. Wenn man ständig einen Anzug trägt und gleichzeitig wahrnimmt, dass die Menschen rundherum anders gekleidet sind, erzählt das bereits etwas über die Figur, ihre Herkunft und ihre Stellung. Dazu kommen die Maske, die historischen Schauplätze und die Sets. Wenn man vollständig kostümiert und geschminkt ans Set kommt und plötzlich in diesen aufwendig gestalteten Räumen steht, befindet man sich augenblicklich in einer anderen Welt. Man saugt diese Atmosphäre auf, und es entsteht sofort eine andere Energie. Bestimmte Szenen könnte man gar nicht auf dieselbe Weise spielen, wenn man nicht in einem solchen Set stehen würde.

TV-MEDIA: Der Film begleitet Kreisky über einen vergleichsweise langen Zeitraum. Was bedeutet das für Ihre Darstellung?

Arztmann: Wir erzählen elf Jahre seines Lebens, von seinem 16. bis zu seinem 27. Lebensjahr. Dadurch ist sehr viel Unterschiedliches in der Rolle enthalten. Jede Szene besitzt eine andere Energie, und in jeder Szene geht es um etwas. Kreisky verändert sich, er sammelt Erfahrungen, entwickelt seine politischen Überzeugungen und wird allmählich zu dem Menschen, den man später kennt. Ich hoffe, dass sich das, was wir für die einzelnen Lebensabschnitte und Bilder gefunden haben, am Ende auch auf den gesamten Film überträgt.

TV-MEDIA: Nicht nur Kreisky ist eine österreichische Ikone, auch Harald Sicheritz hat das heimische Kino stark geprägt. Welche Beziehung hatten Sie zu seinen Filmen?

Arztmann: Ich bin mit seinen Filmen aufgewachsen. Bei uns zu Hause läuft „Muttertag“ tatsächlich bis heute an jedem Muttertag. Die Zusammenarbeit mit Harald ist einzigartig. Er hat sich sehr lange und intensiv mit diesem Projekt beschäftigt und weiß ganz genau, was er will. Trotzdem schafft er es, jeder und jedem Einzelnen von uns große Freiheit zu geben. Wir dürfen unterschiedliche Varianten ausprobieren und immer wieder nach neuen Möglichkeiten für eine Szene suchen.