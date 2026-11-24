TV-MEDIA: Wie haben Sie den Dreh in Erinnerung? Sechs Folgen klingt sportlich …

Umut Dağ: Bei sechs Folgen geht es noch. Ich habe schon mehrere Sechsteiler gedreht und finde, das ist eine gute Länge – auch von den Drehtagen her. Da kann man noch die Übersicht behalten und hat die nötige Energie. Ich finde es gut, als Regisseur alleine verantwortlich zu sein, alle Fäden in der Hand zu halten. Wenn man sich die Regie aufteilt, hat das zwar auch Vorteile, aber es birgt eben auch Risiken. Deswegen fand ich diese Konstellation schon richtig.

TV-MEDIA: Was hat Sie an der „Gnadenlos“-Geschichte als Regisseur am meisten gereizt?

Dağ: Zuerst steigt man natürlich mit diesem Recht- und Gerechtigkeitsthema ein. Aber am meisten gereizt hat mich, dass es bei allen Charakteren immer um alles geht – um deren ganze Existenz. Bei jedem Satz spürst du, dass ein Geheimnis dahinter steckt und dass gerade sehr viel auf dem Spiel steht. Alle haben viel zu verlieren. Dadurch entsteht ein enormes Anspannungslevel. Das mit dem Ensemble an Schauspielenden zu erarbeiten, war schon sehr toll! Es geht nie um etwas Banales, sondern immer um alles.

TV-MEDIA: Es ist natürlich eine besondere Konstellation, wenn man mit der eigenen Frau dreht. Konnten Sie wirklich so agieren, als wäre eine „normale“ Schauspielerin vor der Kamera?

Dağ: Für mich war das tatsächlich so. Ich habe mit ihr auch nicht anders gearbeitet als mit allen anderen. Das ging sogar so weit – das habe ich gegen Ende des Drehs erfahren –, dass ein Kameraassistent, der ja immer sehr nah an der Kamera und den Schauspielenden dran ist, erst in der Mitte des Drehs, nach sechs oder sieben Wochen, gemerkt hat, dass wir überhaupt zusammen sind. Er konnte es kaum glauben. Das habe ich als großes Kompliment für mich und für uns empfunden. Es war ja unsere erste große Zusammenarbeit. Und es war gut, dass wir uns damit so viele Jahre Zeit gelassen haben. Hier hat es sich eher zufällig ergeben, weil es einen großen Castingprozess gab. Bei so einem großen Projekt entscheidet man als Regisseur nicht alleine über den Cast, das ist immer eine gemeinschaftliche Entscheidung. Ich habe mich da ehrlich gesagt zurückgehalten, damit gar nicht erst ein falscher Eindruck entsteht. Man hat mich nur gefragt, ob ich etwas dagegen hätte, und ich habe „Nein“ gesagt. Danach stand natürlich die Frage im Raum: Wie machen wir das, wenn man 12, 13 Wochen lang jeden Tag zwölf Stunden zusammen ist? Wann macht man das in einer Partnerschaft sonst schon? Aber es lief super, weil wir unsere Arbeit gegenseitig sehr schätzen und großes Vertrauen in die Fähigkeiten des anderen haben. Das war eine tolle Basis.

TV-MEDIA: Haben Sie es auch geschafft, am Abend zu Hause nicht über den Dreh zu reden?

Dağ: Mit drei Kindern zu Hause kommt man sowieso zu nichts anderem (lacht).

TV-MEDIA: Zurück zu „Gnadenlos“: Ist dieses Miniserien-Format für Sie als Regisseur besonders reizvoll?

Dağ: Finde ich schon, auch wenn alles Vor- und Nachteile hat. Ich habe auch schon einige 90-Minüter gedreht, Krimis, Thriller und Dramen. In dieser Kompaktheit erzählt man natürlich anders, viel konzentrierter. Aber bei so einer breit angelegten Miniserie noch einmal in die Tiefe gehen und vielschichtiger erzählen zu können, ist ein großer Vorteil – und birgt auch ein großes Potential für das Publikum.

TV-MEDIA: Gibt es neue Projekte, über die man schon reden kann?

Dağ: Offiziell noch nichts. Ich bin gerade im Schnitt für eine große Streaming-Serie in Deutschland (der Netflix-Thriller „Die Guten und die Toten“, Anm.). Die erscheint aber wahrscheinlich erst übernächstes Jahr, das dauert also noch. Es ist eine sehr spannende deutsche Serie, mit der ich noch länger beschäftigt sein werde.

TV-MEDIA: Wie unterscheidet sich die Zusammenarbeit mit Streaming-Anbietern von der mit klassischen Fernsehsendern?

Dağ: Es ist ein wenig anders. Natürlich werden dort größere Semmeln gebacken, aber am Ende bleibt es eine Semmel – es muss trotzdem schmecken und funktionieren. Die Arbeit mit den Schauspielenden ist im Grunde die gleiche, die Arbeit an den Drehbüchern allerdings komplexer und das Production Value ist größer. Letztlich ist es aber wie mit jedem Arbeitgeber, Kunden oder Senderpartner: Wenn bereits eine Vertrauensbasis besteht, kann man darauf aufbauen. Wenn man zum ersten Mal zusammenarbeitet, muss man sich dieses Vertrauen erst erarbeiten.