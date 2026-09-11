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TV-MEDIA im Kino: Die Rückkehr der zauberhaften Schwestern

Diese Woche plaudern Ina, Teddy und Jakob über „Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern“, das Historiendrama „The Uprising – Für die Freiheit“ mit Andrew Garfield und über den Dokumentarfilm „Wax & Gold“. Viel Spaß beim Hören!

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Theodor „Teddy“ Gaspar
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Wir sehen das Logo der vierzehnten Folge des TV-MEDIA im Kino Podcasts
Besprochen werden diesmal die Kinostarts von „Practical Magic 2 - Zauberhafte Schwestern“, „The Uprising – Für die Freiheit“ und „Wax & Gold“© 2026 Rage Exploitation, Ruth Beckermann Filmproduktion, Warner Bros Pictures
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Theodor „Teddy“ Gaspar
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TV-MEDIA-Redakteur Theodor „Teddy“ Gaspar

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