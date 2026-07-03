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TV-MEDIA im Kino: Banana!

Diese Woche besprechen wir neben dem animierten Gagfeuerwerk „Minions & Monster“ auch noch das Thrillerdrama „The Piano Tuner“ mit Leo Woodall und Dustin Hoffman sowie das Drama „Allegro Pastell“. Viel Spaß beim Hören!

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Theodor „Teddy“ Gaspar
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Wir sehen das Logo der vierten Folge des TV-MEDIA im Kino Podcasts
Besprochen werden in der Ausgabe die Filme „Minions & Monster“, „The Piano Tuner“ & „Allegro Pastell“.© Universal Studios, Walker+Worm Film/ Felix Pflieger, Panda Film
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Theodor „Teddy“ Gaspar
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TV-MEDIA-Redakteur Theodor „Teddy“ Gaspar

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