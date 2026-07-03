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TV-MEDIA im Kino: Banana!
Diese Woche besprechen wir neben dem animierten Gagfeuerwerk „Minions & Monster“ auch noch das Thrillerdrama „The Piano Tuner“ mit Leo Woodall und Dustin Hoffman sowie das Drama „Allegro Pastell“. Viel Spaß beim Hören!
Theodor „Teddy“ Gaspar
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