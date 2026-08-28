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TV-MEDIA im Kino: Die Reise zum Ende der Sterne

Diese Woche plaudern Ina, Teddy und Sebastian über „One Night Only“, den Actioner „Mutiny“ mit Jason Statham und über Ridley Scotts Endzeitdrama „Das Ende der Sterne“. Viel Spaß beim Hören!

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Foto von Theodor „Teddy“ Gaspar
Theodor „Teddy“ Gaspar
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Wir sehen das Logo der zwölften Folge des TV-MEDIA im Kino Podcasts
Besprochen werden diesmal die Kinostarts von „One Night Only“, „Mutiny“ und „Das Ende der Sterne“© 2026 20th Century Studios, © Universal Studios, Dan Smith/Lionsgate
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Theodor „Teddy“ Gaspar
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TV-MEDIA-Redakteur Theodor „Teddy“ Gaspar

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