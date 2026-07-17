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TV-MEDIA im Kino: „Die Odyssee“ – Top oder Flop?
Diese Woche plaudern Sebastian, Ina, Jakob und Teddy ausschließlich über Christopher Nolans „Die Odyssee“ nach Homers gleichnamiger Vorlage. Die Meinungen gehen auch hier wieder ein weniger auseinander. Viel Spaß beim Hören!
Theodor „Teddy“ Gaspar
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