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TV-MEDIA im Kino: Pass auf, was Du Dir wünscht …

Diese Woche besprechen wir mit „Obsession – Du sollst mich lieben“ die Horrorsensation des Jahres, das neue DC-Comicabenteuer „Supergirl“ – und die Tragikomödie „Power Ballad – Der Song meines Lebens“ mit Paul Rudd und Nick Jonas. Viel Spaß beim Hören!

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Theodor „Teddy“ Gaspar
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TV-MEDIA-Redakteur Theodor „Teddy“ Gaspar

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