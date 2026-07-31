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TV-MEDIA im Kino: Spider-Man wird erwachsen

Diese Woche plaudern Sebastian, Jakob und Teddy über den neuen Marvel-Blockbuster „Spider-Man: Brand New Day“, die Beziehungstragikomödie „The Invite“ und über „Bitteres Fest“ – das neue Werk des spanischen Regiemeisters Pedro Almodóvar. Viel Spaß beim Hören!

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Foto von Theodor „Teddy“ Gaspar
Theodor „Teddy“ Gaspar
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Wir sehen das Logo der achten Folge des TV-MEDIA im Kino Podcasts
Besprochen werden diesmal die Kinostarts von „Spider-Man: Brand New Day“, „The Invite“ und „Bitteres Fest“
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Theodor „Teddy“ Gaspar
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TV-MEDIA-Redakteur Theodor „Teddy“ Gaspar

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