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TV-MEDIA im Kino: Wir sind schockiert

Diese Woche plaudern Peter, Sebastian und Teddy über Disneys Realfilmadaption von „Vaiana“, die Splatter-Horrorperle „Evil Dead Burn“ und das britische Drama „Good Boy – Wir wollen nur dein Bestes“. Viel Spaß beim Hören!

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Theodor „Teddy“ Gaspar
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Wir sehen das Logo der fünften Folge des TV-MEDIA im Kino Podcasts

Besprochen werden diesmal die Kinostarts von „Vaiana“, „Evil Dead Burn“ und „Good Boy – Wir wollen nur dein Bestes“.

© RPC Good Boy Limited & Skopia Film, Sony, Disney
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Theodor „Teddy“ Gaspar
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TV-MEDIA-Redakteur Theodor „Teddy“ Gaspar

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