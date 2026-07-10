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TV-MEDIA im Kino: Wir sind schockiert
Diese Woche plaudern Peter, Sebastian und Teddy über Disneys Realfilmadaption von „Vaiana“, die Splatter-Horrorperle „Evil Dead Burn“ und das britische Drama „Good Boy – Wir wollen nur dein Bestes“. Viel Spaß beim Hören!
Theodor „Teddy“ Gaspar
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