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TV-MEDIA im Kino: Toys, Trauer & Tentakel

Diese Woche plaudern Sebastian, Jakob und Teddy über den aktuellen Pixar-Hit „Toy Story 5“, das Drama „H wie Habicht“ und den norwegischen Monsterhorror-Hit „Kraken – Erwachen der Tiefe“. Viel Spaß beim Hören!

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Theodor „Teddy“ Gaspar
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Wie sehen das Logo der siebenten Folge des TV-MEDIA im Kino Podcasts

Besprochen werden diesmal die Kinostarts von „Toy Story 5“, „H wie Habicht“ und „Kraken – Erwachen in der Tiefe“

© Einhorn Film, Pandafilm, Disney/Pixar
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Theodor „Teddy“ Gaspar
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TV-MEDIA-Redakteur Theodor „Teddy“ Gaspar

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