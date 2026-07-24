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TV-MEDIA im Kino: Toys, Trauer & Tentakel
Diese Woche plaudern Sebastian, Jakob und Teddy über den aktuellen Pixar-Hit „Toy Story 5“, das Drama „H wie Habicht“ und den norwegischen Monsterhorror-Hit „Kraken – Erwachen der Tiefe“. Viel Spaß beim Hören!
Theodor „Teddy“ Gaspar
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