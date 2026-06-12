Jetzt 3x2 Tickets für Global Kryner – „2nd Love" im GLOBE WIEN gewinnen!

Nach über zwölf Jahren Pause ist es endlich so weit: Fast zwölf Jahre nach ihrem Abschied kündigt die Kultband ihr Comeback an – und was für eines! Die Global Kryner rund um Musikkabarettisten und Klarinettisten Christof Spörk und Oberkrainer-Akkordeon-Urgestein Anton Sauprügl beschlossen bereits im Sommer 2024, neu durchzustarten.

Unter dem Titel „2nd Love" bringen die Global Kryner ihre unverwechselbare Mischung aus Oberkrainer-Sound, Welthits, Jazz und Spielwitz zurück auf die Bühne. Als Global Kryner 2004 ihre erste CD präsentierten, stand die Musikwelt Kopf – die Idee war genauso einfach wie genial: Man nehme den legendären Oberkrainer-Sound eines Slavko Avsenik, verschmelze ihn mit Welthits, füge eine Prise Jazz und jede Menge Spielwitz hinzu. Was folgte, waren hunderte Konzerte quer durch Europa und darüber hinaus.

Doch diesmal gibt es noch mehr zu entdecken: Es wird kein bloßes Abnudeln alter Hits geben – neben neuen typischen „Verkrynerungen" gibt es auch eigens komponierte Songs zu hören. Mit dabei sind unter anderem Posaunist Martin Temmel, Jazztrompeter Markus Pechmann, Sängerin Miriam Kulmer sowie Jazzgitarrist Andreas Haidecker als Neuzugang.

Teilnahmeschluss ist der 18. 6. 2026