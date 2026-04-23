Gewinne einen Familienurlaub im 4 Sterne Superior Hotel Neubergerhof

Vor der Bischofsmütze und dem imposanten Dachsteinmassiv, eingebettet inmitten unverfälschter Landschaften, liegt das 4 Sterne Superior Hotel Neubergerhof im Bergdorf Filzmoos. Ihr genießt eure wohlverdiente Familien-Ferienzeit: ob beim Wandern, Biken, Reiten, Schwimmen oder beim stilvollen Dinieren.

Infos zum 4 Sterne Superior Hotel Neubergerhof

Der Gutschein ist von Anfang Juli 2026 bis Ende Juli 2027 gültig (ausgenommen Weihnachten & Silvester). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Teilnahmerschluss ist der 10. 6. 2026