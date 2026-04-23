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Gewinne einen Familienurlaub im 4 Sterne Superior Hotel Neubergerhof
TV-MEDIA verlost einen Familienurlaub (2 Nächte) für 2 Erwachsene und 2 Kinder inkl. Gourmet-Verwöhnpension im 4 Sterne Superior Hotel Neubergerhof in Filzmoos im Salzburger Land.
Vor der Bischofsmütze und dem imposanten Dachsteinmassiv, eingebettet inmitten unverfälschter Landschaften, liegt das 4 Sterne Superior Hotel Neubergerhof im Bergdorf Filzmoos. Ihr genießt eure wohlverdiente Familien-Ferienzeit: ob beim Wandern, Biken, Reiten, Schwimmen oder beim stilvollen Dinieren.
Infos zum 4 Sterne Superior Hotel Neubergerhof
Der Gutschein ist von Anfang Juli 2026 bis Ende Juli 2027 gültig (ausgenommen Weihnachten & Silvester). Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.
Teilnahmerschluss ist der 10. 6. 2026
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