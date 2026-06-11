Die Wörthersee Ostbucht in Klagenfurt zählt zu den spektakulärsten Open-Air-Locations im deutschsprachigen Raum – und im Sommer 2026 wird sie zum Beben gebracht. Gleich drei Konzert-Highlights sorgen für ein unvergessliches Programm am See.

Den Auftakt macht Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier am 4. Juli 2026: Der Superstar gibt in der Klagenfurter Ostbucht sein bereits drittes Open Air – eine explosive Mischung aus Lederhosen-Charme, Stadionrock und jeder Menge Emotion.

Einen Tag später, am 5. Juli 2026, folgt Deutschlands Popstar Mark Forster mit seinem einzigen Österreich-Konzert des Jahres. Der gebürtige Pfälzer begeistert Fans mit einer Mischung aus seinen größten Hits und seinen neuesten Songs. Von „Übermorgen" über „Chöre" und „194 Länder" bis „Au Revoir" – dazu kommen neue Singles wie „Zeitmaschine" und „Rettest du mich", die seinen Sound zwischen Pop, Indie und Elektronik weiterentwickeln.

Den krönenden Abschluss liefern Pizzera & Jaus am 12. Juli 2026. Die kleinste Band Österreichs kommt mit ihrer Tour „Jetz' kummst ma auf de Tour!" nach Kärnten – zum 3. Mal als Live-Act des Jahres ausgezeichnet und mit bereits über einer halben Million begeisterter Zuschauerinnen und Zuschauer.

TV-MEDIA verlost für jedes dieser drei Konzerte je 2 VIP-Tickets.

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück live dabei sein!

Teilnahmeschluss ist der 29. 6. 2026

Infos zu den Konzerten: www.ip-media.tv