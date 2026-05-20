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Gewinne ein Goodiebag zum Film „Star Wars: The Mandalorian & Grogu“
TV-MEDIA verlost 2 „Star Wars: The Mandalorian & Grogu“ - Goodiebags. Im Goodiebag befindet sich ein Schlüsselanhänger, eine Tote Bag, eine Baseball Cap und eine Cross Bag.
Das Dunkle Imperium ist gefallen und die imperialen Kriegsherren sind weiterhin über die Galaxis verstreut. Während die aufstrebende Neue Republik daran arbeitet, alles zu schützen, wofür die Rebellion gekämpft hat, sichern sie sich die Unterstützung des legendären mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin (Pedro Pascal) und seines jungen Lehrlings Grogu. In „Star Wars: The Mandalorian & Grogu“ vervollständigen Sigourney Weaver und Jeremy Allen White neben Pedro Pascal den Cast unter der Regie von Jon Favreau.
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