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Gewinne Premierentickets für den Film „Auf der Suche nach der gestohlenen Zeit“
TV-MEDIA verlost 5x2 für die Premiere „Auf der Suche nach der gestohlenen Zeit“ am 19. 6. um 20:00 Uhr im Votiv Kino.
In einer Welt die immer schneller rast, begibt sich „Auf der Suche nach der gestohlenen Zeit“ auf eine Reise durch unser Zeitbewusstsein. Der Film erzählt wie die in einem mittelalterlichen Kloster erfundene Uhr den Takt unserer Arbeit, unserer Gesellschaft und unseres Lebens bestimmt. Dabei untersucht er die uns prägende Formel „Zeit ist Geld“ und stellt die Frage: Wie können wir Zeit bewusster gestalten, um weniger “gestohlene“ Momente zu empfinden und mehr Eigenzeit mit Tiefe, Präsenz und Sinn in unserem Alltag zu erleben? Mit grosser Neugierde und in spannenden wie nachdenklichen Interviews zeigt er, wie Zeit unser Handeln formt und wie die neuen Technologien unser Zeitverständnis beeinflussen.
Teilnahmeschluss ist der 15. 6. 2026
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