Nach unvergesslichen Events am Rathausplatz und auf der Kaiserwiese hat „3x3 Vienna presented by win2day" eine neue Heimat mitten in der Wiener Innenstadt gefunden. Seit 2025 ist der legendäre Heumarkt der neue Hotspot für den schnellen Basketballsport – und auch 2026 geht es dort vom 12. bis 14. Juni wieder heiß her.

Drei Tage lang treffen die weltbesten 3x3-Basketballer:innen aufeinander: Internationale Top-Teams bei den Männern, Frauen, im Rollstuhl-Basketball sowie aufstrebende Talente kämpfen in Turnieren der höchsten Kategorie um den Sieg.

Abseits des Parketts sorgen Top-DJs, beeindruckende Dance Crews und spektakuläre Live-Acts für die perfekte Stimmung. In der Fan-Village warten interaktive Erlebnisse mit Partnern, Streetfood, Drinks und exklusives Merchandise auf alle Besucher:innen.