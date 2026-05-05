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Gewinnspiel - 3x3 Vienna 2026: Basketball-Spektakel am Heumarkt
Vom 12. bis 14. Juni 2026 verwandelt sich der Heumarkt in Wien in das Epizentrum des 3x3-Basketballs: Die weltbesten Spieler:innen treffen aufeinander – begleitet von Musik, Action und urbanem Festival-Flair. Gewinne mit TV-MEDIA eines von vier 3x3 Basketball-Fan-Packages.
Nach unvergesslichen Events am Rathausplatz und auf der Kaiserwiese hat „3x3 Vienna presented by win2day" eine neue Heimat mitten in der Wiener Innenstadt gefunden. Seit 2025 ist der legendäre Heumarkt der neue Hotspot für den schnellen Basketballsport – und auch 2026 geht es dort vom 12. bis 14. Juni wieder heiß her.
Drei Tage lang treffen die weltbesten 3x3-Basketballer:innen aufeinander: Internationale Top-Teams bei den Männern, Frauen, im Rollstuhl-Basketball sowie aufstrebende Talente kämpfen in Turnieren der höchsten Kategorie um den Sieg.
Abseits des Parketts sorgen Top-DJs, beeindruckende Dance Crews und spektakuläre Live-Acts für die perfekte Stimmung. In der Fan-Village warten interaktive Erlebnisse mit Partnern, Streetfood, Drinks und exklusives Merchandise auf alle Besucher:innen.
3x3 Vienna - Gewinnspielpackages
A1 - PACKAGE
1 x HONOR Magic8 Pro
2 x Day Session Tickets (für 14.6.2026)
VISA - VIP-PACKAGE
1 x VIP Package für die White Pearl Mountain Days presented by Visa 2027
2 x VIP Tickets (für 13.6.2025)
TOPGOLF - PACKAGE
1 x 1 Jahr lang "free Gameplay" bei Topgolf Wien
2 x Day Session Tickets (für 14.6.2026)
ALFA ROMEO - PACKAGE
1 x Alfa Romeo Junior für 1 Monat
1 x Dufflebag Sporttasche
2 x Day Session Tickets (für 14.6.2026)
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