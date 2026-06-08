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Jetzt gewinnen: WM-Frühstück für 4 im Salettl beim Österreich-Auftakt!
Österreich steht nach fast 30 Jahren Pause endlich wieder bei einer Fußball-Weltmeisterschaft! Zum Auftakt trifft das ÖFB-Team am 17. Juni auf Jordanien – und TV-MEDIA macht das frühe Aufstehen zum echten Erlebnis. Wir verlosen einen Tisch mit Frühstück für vier Personen im Salettl am Campus im Alten AKH in Wien.
Zum ersten Mal seit 1998 steht die österreichische Fußballnationalmannschaft wieder bei einer WM-Endrunde. Ein historischer Moment – und der beginnt für Österreich direkt mit einem Pflichtauftakt: Am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, ist Anstoß um 06:00 Uhr MEZ im Levi's Stadium in der San Francisco Bay Area. Ja, das bedeutet früh raus aus den Federn. Aber wir machen genau daraus ein unvergessliches Erlebnis!
TV-MEDIA verlost einen Tisch inklusive Frühstück für 4 Personen im gemütlichen Salettl am Campus im Alten AKH in Wien – direkt beim Public Viewing zum WM-Gruppenspiel Österreich gegen Jordanien. Gemeinsam mit Freunden oder der Familie beim Frühstück die Daumen drücken, während Ralf Rangnicks Mannschaft als klarer Favorit gegen die Jordanier in die WM startet – das ist ein Morgen, den ihr so schnell nicht vergessen werdet.
Teilnahmeschluss ist der 12.6.2026
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