Zum ersten Mal seit 1998 steht die österreichische Fußballnationalmannschaft wieder bei einer WM-Endrunde. Ein historischer Moment – und der beginnt für Österreich direkt mit einem Pflichtauftakt: Am Mittwoch, dem 17. Juni 2026, ist Anstoß um 06:00 Uhr MEZ im Levi's Stadium in der San Francisco Bay Area. Ja, das bedeutet früh raus aus den Federn. Aber wir machen genau daraus ein unvergessliches Erlebnis!

TV-MEDIA verlost einen Tisch inklusive Frühstück für 4 Personen im gemütlichen Salettl am Campus im Alten AKH in Wien – direkt beim Public Viewing zum WM-Gruppenspiel Österreich gegen Jordanien. Gemeinsam mit Freunden oder der Familie beim Frühstück die Daumen drücken, während Ralf Rangnicks Mannschaft als klarer Favorit gegen die Jordanier in die WM startet – das ist ein Morgen, den ihr so schnell nicht vergessen werdet.

WM LIVE IM SALETTL

Teilnahmeschluss ist der 12.6.2026