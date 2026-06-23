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Gewinne mit TV-MEDIA Tickets für die „Starnacht am Wörthersee“ in Klagenfurt

TV-MEDIA verlost Tickets für die „Starnacht am Wörthersee“ inklusive Zugang zum „Startalk“ am 10. 7.

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Starnacht am Wörthersee

TV-MEDIA Gewinnspiel

© krivograd/ipmedia, zVg Al Bano, Michael de Boer, zVG Sony Music, simonstoeckl, Ingo Pertramer, Prontolux KG Foto & Film

Auch im Sommer 2026 verwandelt sich die Arena in Klagenfurt wieder in einen Hotspot für Schlager-, Pop- und Musikfans aus ganz Österreich. TV-MEDIA verlost exklusive Tickets für das Event am 10. Juli 2026 – sei dabei, wenn Stars und Publikum gemeinsam für unvergessliche Stimmung sorgen!

Auf der Bühne erwartet dich auch dieses Jahr eine mitreißende Mischung aus nationalen und internationalen Stars der Pop- und Schlagerszene. Mit dabei sind unter anderem:

  • Ray Dalton

  • Al Bano

  • Beatrice Egli

  • Semino Rossi

  • Melissa Naschenweng

  • Pizzera & Jaus

  • Ina Regen

  • Christina Stürmer

  • …und viele weitere Publikumslieblinge!

Durch den musikalischen Sommerabend führen wieder zwei Publikumslieblinge: Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Teilnahmeschluss ist der 6. 7. 2026

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