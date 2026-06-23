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Gewinne mit TV-MEDIA Tickets für die „Starnacht am Wörthersee“ in Klagenfurt
TV-MEDIA verlost Tickets für die „Starnacht am Wörthersee“ inklusive Zugang zum „Startalk“ am 10. 7.
Auch im Sommer 2026 verwandelt sich die Arena in Klagenfurt wieder in einen Hotspot für Schlager-, Pop- und Musikfans aus ganz Österreich. TV-MEDIA verlost exklusive Tickets für das Event am 10. Juli 2026 – sei dabei, wenn Stars und Publikum gemeinsam für unvergessliche Stimmung sorgen!
Auf der Bühne erwartet dich auch dieses Jahr eine mitreißende Mischung aus nationalen und internationalen Stars der Pop- und Schlagerszene. Mit dabei sind unter anderem:
Ray Dalton
Al Bano
Beatrice Egli
Semino Rossi
Melissa Naschenweng
Pizzera & Jaus
Ina Regen
Christina Stürmer
…und viele weitere Publikumslieblinge!
Durch den musikalischen Sommerabend führen wieder zwei Publikumslieblinge: Barbara Schöneberger und Hans Sigl.
Teilnahmeschluss ist der 6. 7. 2026
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