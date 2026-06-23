Gewinne mit TV-MEDIA Tickets für die „Starnacht am Wörthersee“ in Klagenfurt

Auch im Sommer 2026 verwandelt sich die Arena in Klagenfurt wieder in einen Hotspot für Schlager-, Pop- und Musikfans aus ganz Österreich. TV-MEDIA verlost exklusive Tickets für das Event am 10. Juli 2026 – sei dabei, wenn Stars und Publikum gemeinsam für unvergessliche Stimmung sorgen!

Auf der Bühne erwartet dich auch dieses Jahr eine mitreißende Mischung aus nationalen und internationalen Stars der Pop- und Schlagerszene. Mit dabei sind unter anderem:

Ray Dalton

Al Bano

Beatrice Egli

Semino Rossi

Melissa Naschenweng

Pizzera & Jaus

Ina Regen

Christina Stürmer

…und viele weitere Publikumslieblinge!

Durch den musikalischen Sommerabend führen wieder zwei Publikumslieblinge: Barbara Schöneberger und Hans Sigl.

Teilnahmeschluss ist der 6. 7. 2026