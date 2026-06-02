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Peter Filzmaier im Theater im Park
TV-MEDIA verlost 2x2 Tickets für „Peter Filzmaier - Atemlos: Meine schönsten Sportgeschichten“ im Theater im Park am 12. 7. um 11:00 Uhr.
Mittendrin während der Fußball-WM beweist Politikwissenschaftler Peter Filzmaier, dass an ihm fast ein begnadeter Geschichtenerzähler des Sports verloren gegangen wäre. Von Österreichs und Spaniens Fußballern über amerikanische Basketballstars bis hin zu afrikanischen Laufweltrekordlern und australischen Schwimmern – es waren immer schon und immer wieder große Sportereignisse, die Peters Herz viel höher schlagen ließen als jede Politikberichterstattung.
Teilnahmeschluss ist der 7. 7. 2026
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