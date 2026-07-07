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Gewinne 2 Kinogutscheine zu „Virgina Woolf’s Night and Day“ und 2 Tickets für „Your Dome Tirol- dem immersiven Erlebnis-Dome“

TV-MEDIA verlost 2 Kinogutscheine zu „Virgina Woolf’s Night and Day“ und 2 Tickets für „Your Dome Tirol“.

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VIRGINIA WOOLF’S NIGHT AND DAY

Gewinnspiel TV-MEDIA

© Woolf Comedy Productions Ltd. / Constantin Film Österreich

London, 1910. Katharine Hilbery (Haley Bennett), Enkelin eines angesehenen Dichters, verachtet Lyrik, schwärmt für Mathematik und tut alles, um der Liebe aus dem Weg zu gehen. Als ihr Vater (Timothy Spall) sie bei einer Veranstaltung der Astronomischen Gesellschaft erwischt, die nur Männern vorbehalten ist, verlangt er, dass sie ihre wissenschaftlichen Ambitionen aufgibt und ihren ältesten Freund William (Jack Whitehall) heiratet. Doch dann lernt Katharine bei einer Teeparty die temperamentvolle Frauenrechtlerin Mary (Lily Allen) kennen. Und stolpert dabei über Ralph Denham (Elyas M’Barek), einen charmanten Editor aus der Arbeiterklasse, der sie völlig aus dem Konzept bringt. Als ein Komet an der Erde vorbeizieht und ein schwerer Schicksalsschlag die Familie trifft, wenden sich die romantischen Vorzeichen. William verliebt sich Hals über Kopf in Katharines Cousine Cassandra (Camilla Borghesani), während Katharine Ralphs Anziehungskraft nicht länger ignorieren kann. Schließlich muss sie erkennen, dass Wissenschaft doch nicht ihre einzige Leidenschaft ist – und dass die größte Entdeckung nicht am Himmel, sondern direkt vor ihren Augen wartet.

Infos zu Your Dome Tirol

Teilnahmeschluss ist der 12. 7. 2026

Trailer „Virgina Woolf’s Night and Day“

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