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Gewinne Kinogutscheine für „Jackass: Einer geht noch“

TV-MEDIA verlost für „Jackass: Einer geht noch“ 2x2 Kinogutscheine.

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Maximilian Schabata
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1 min
Szene aus Jackass

TV-MEDIA Gewinnspiel

© 2026 Paramount Pictures/Constantin Film Österreich

Johnny Knoxville und seine Gang kehren für einen letzten Auftritt auf der großen Leinwand zurück. Mit brandneuen Stunts und Dummheiten sowie den größten Hits und den lustigsten Momenten aus der Vergangenheit feiert „Jackass: Einer geht noch“ die außergewöhnliche Freundschaft, die Fans in den letzten 25 Jahren an diesen Idioten so liebgewonnen haben und von ihnen erwarten. Also schnappt euch eure dummen kleinen Kumpels, hebt euer Glas und seid bei dem Kinoerlebnis dabei, das euch verspricht, nie wieder so sehr in einem Kino zu lachen.

Ab 25. 6. 2026 nur im Kino!

Teilnahmeschluss ist der 27. 6.

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