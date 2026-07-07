Michael Köhlmeier und Toni Innauer im THEATER IM PARK

„Mister Skisprung“ – diesen Titel trägt Mag. Toni Innauer (geb. 1958 in Vorarlberg) zurecht. Seine Zeit als Sportler, Trainer und Sportdirektor beim Österreichischen Skiverband machte ihn zu einer internationalen Ikone: Überragende Erfolge – aber auch dramatische Rückschläge – haben ihn über die Jahre begleitet. In seiner 17-jährigen Amtszeit als Sportdirektor prägte Innauer den Nordischen Skisport wie kein anderer; seine Lebenserfahrung und sein Fachwissen gab er an den Nachwuchs weiter. Heute ist er erfolgreicher Unternehmer, erfolgreicher StartUp-Gründer mit „Saphenus medical technology“, Autor mehrerer Bücher, Kolumnist, seit Jahren TV-Experte für Skispringen im ZDF sowie gefragter Keynote-Speaker und Wirtschaftsreferent.

In der Ära Innauer und unter seiner Führung beim Österreichischen Skiverband entwickelten sich nicht nur die 10 Jahre dominierenden „Superadler“ mit ihrem Trainer Alex Pointner, sondern auch die Gruppe der aktuell erfolgreichen österreichischen Skisprungtrainer im In- und Ausland – wie zB.: Andreas Widhölzl, Alexander Stöckl, Stefan Horngacher, Heinz Kuttin, Andi Felder oder Werner Schuster …

Michael Köhlmeier, geboren 1949

Studium der Germanistik und Politikwissenschaft in Marburg an der Lahn

Halbes Studium der Mathematik und Philosophie in Gießen