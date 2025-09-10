Logo
TV-MEDIA.AT
MAGAZIN
PODCAST

Veröffentl. am / Aktualisiert am

Die Lieblingsfilme von Arabella Kiesbauer: Wie weird darf es sein?

Wieso die Moderatorin von „Bauer sucht Frau” und „Bares für Rares Österreich” schräge Filme liebt, warum sie ihren Kindern nur Gruselgeschichten vorgelesen hat und bei welchem Kabarettisten sie das komplette Programm durchgelacht hat.

Facebook
Twitter
Lesezeit
0 min
Arabella Kiesbauer

TV-MEDIA Podcast

© TV-MEDIA

E-Mail für dich!

Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt eines allfälligen Widerrufs unberührt. Die Einwilligung ist freiwillig. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutz-Policy, z.B. aufrufbar unter vgn.at/Datenschutzpolicy.