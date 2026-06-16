Logo
TV-MEDIA.AT
MAGAZIN

Veröffentl. am / Aktualisiert am

Gewinnspiel - 50 x 1 Fuji Kamera INSTAX mini Evo™

Gewinnen Sie mit TV-MEDIA eine von 50 INSTAX mini Evo™ Sofortbildkameras.

Facebook
Twitter
Lesezeit
1 min

© 2026 Fuji

Liebe Abonnentin, lieber Abonnent,

die Weltmeisterschaft steht vor der Tür und heuer gibt es für uns in Österreich einen ganz besonderen Grund zur Freude: Österreich ist wieder mit dabei! Nach 28 Jahren darf unser Nationalteam erneut WM-Luft schnuppern und gemeinsam mit Millionen Fans für unvergessliche Fußballmomente sorgen. Mit der instax mini Evo™ können Ihre schönsten WM-Momente sofort zu echten Erinnerungen werden. Machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit und gewinnen Sie mit etwas Glück Ihre eigene Kamera für Erinnerungen, die bleiben.

INSTAX mini Evo™ Sofortbildkamera inkl. 20 Bilder

Gewinnen Sie eine von 50 INSTAX mini Evo™ Sofortbildkameras.

Ähnliche Artikel

E-Mail für dich!

Abonniere unseren Newsletter und erhalte Infos zu Highlights, Neuerscheinungen sowie Filmen und Serien, die nur mehr kurz verfügbar sind.

Die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bleibt bis zum Zeitpunkt eines allfälligen Widerrufs unberührt. Die Einwilligung ist freiwillig. Nähere Informationen zum Datenschutz finden Sie in der Datenschutz-Policy, z.B. aufrufbar unter vgn.at/Datenschutzpolicy.