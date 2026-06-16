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Gewinnspiel - 50 x 1 Fuji Kamera INSTAX mini Evo™
Gewinnen Sie mit TV-MEDIA eine von 50 INSTAX mini Evo™ Sofortbildkameras.
Liebe Abonnentin, lieber Abonnent,
die Weltmeisterschaft steht vor der Tür und heuer gibt es für uns in Österreich einen ganz besonderen Grund zur Freude: Österreich ist wieder mit dabei! Nach 28 Jahren darf unser Nationalteam erneut WM-Luft schnuppern und gemeinsam mit Millionen Fans für unvergessliche Fußballmomente sorgen. Mit der instax mini Evo™ können Ihre schönsten WM-Momente sofort zu echten Erinnerungen werden. Machen Sie bei unserem Gewinnspiel mit und gewinnen Sie mit etwas Glück Ihre eigene Kamera für Erinnerungen, die bleiben.
INSTAX mini Evo™ Sofortbildkamera inkl. 20 Bilder
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