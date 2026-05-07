Der Auftakt zur STARnacht-Saison 2026 im Burgenland

Am 29. und 30. Mai 2026 ist es endlich so weit: Die STARnacht-Saison startet mit einem Highlight am Neusiedler See. Vor der atemberaubenden Kulisse der Seebühne Mörbisch wird an zwei Abenden eine glanzvolle Open-Air-Show zelebriert, die Emotionen, musikalische Höhepunkte und unvergessliche Momente verspricht.

Die „STARnacht am Neusiedler See“ bietet ein hochkarätiges Line-up, das keine Wünsche offenlässt. Mit dabei sind unter anderem: COSMÓ, Loi, Julian Le Play, Boney M. feat. Liz Mitchell, Die Mayerin, Caro Fux, Nik P. und Peter & Mike Kraus und viele mehr!

Infos zur Show unter www.starnacht.tv

Teilnahmeschluss ist der 21. 5. 2026