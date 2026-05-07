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TV-MEDIA verlost Tickets für die „Starnacht am Neusiedler See“
Gewinne zwei Tickets für die „Starnacht am Neusiedler See“ inklusive Zugang zur „Seitenblicke Party“ am 29. 5. 2026
Der Auftakt zur STARnacht-Saison 2026 im Burgenland
Am 29. und 30. Mai 2026 ist es endlich so weit: Die STARnacht-Saison startet mit einem Highlight am Neusiedler See. Vor der atemberaubenden Kulisse der Seebühne Mörbisch wird an zwei Abenden eine glanzvolle Open-Air-Show zelebriert, die Emotionen, musikalische Höhepunkte und unvergessliche Momente verspricht.
Die „STARnacht am Neusiedler See“ bietet ein hochkarätiges Line-up, das keine Wünsche offenlässt. Mit dabei sind unter anderem: COSMÓ, Loi, Julian Le Play, Boney M. feat. Liz Mitchell, Die Mayerin, Caro Fux, Nik P. und Peter & Mike Kraus und viele mehr!
Infos zur Show unter www.starnacht.tv
Teilnahmeschluss ist der 21. 5. 2026
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