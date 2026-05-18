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TV-MEDIA verlost 3x2 Kinogutscheine für den Film „In the Grey“
Gewinne mit TV-MEDIA Kinogutscheine für den neuen Film „In the Grey“ mit Jake Gyllenhaal und Eiza González.
Mit automatischen Waffen und Sprengstoff gehen sie genauso geschickt um wie mit Einfluss, Macht und Worten: Ein Team von Eliteagenten (Eiza González, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill), das in globalen Grauzonen agiert, wird auf einen skrupellosen Despoten angesetzt, der eine Milliarde Dollar hinterzogen hat. Auf einer streng bewachten Privatinsel entwickelt sich die trickreiche Mission, das Geld zurückzuholen, zu einem strategischen Wettrennen, bei dem jedes Mittel recht ist..
Teilnahmeschluss ist der 23. 5. 2026
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