Teilnahmebedingungen Behind The Scenes Tour - Instagram Gewinnspiel

Dieses Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Instagram oder Meta und wird in keiner Weise von Instagram oder Meta gesponsert, unterstützt oder organisiert. Ansprechpartner und Verantwortlicher ist ausschließlich der Veranstalter.

1. Veranstalter

Veranstalter des Gewinnspiels sind:

TV Media GmbH & Co KG

Taborstraße 1-3, 1020 Wien, Österreich

und

Cinepromotion und Filmmarketing Ges.m.b.H.

Wienerbergstraße 3-5 / 6.OG

A-1100 Wien

E-Mail-Adresse: cinepromotion@constantinfilm.at

2. Teilnahmezeitraum

Das Gewinnspiel beginnt am 18.05.2026, 17 Uhr und endet am 26.05.2026, 17 Uhr

3. Teilnahme

Die Teilnahme erfolgt durch:

Folgen der Instagram-Profile @tvmedia_magazin und @cineplexx_at

Liken des Gewinnspiel-Beitrags

Kommentieren des Beitrags: Begleitperson markieren und erzählen, warum man die Behin The Scenes Tour gewinnen möchte.

Teilnahmeberechtigt sind Personen ab 18 Jahren mit Wohnsitz in Österreich

Mitarbeiter:innen des Veranstalters und der VGN-Unternehmensgruppe sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Streng genommen könnten dann aber Mitarbeiterinnen der übrigen VGN Unternehmensgruppe, wie Woman, Gusto NW Medien und dgl. teilnehmen

4. Gewinn

Insgesamt verlosen wir vier Behind The Scenes Touren durch das Cineplexx Westfield SCS am 28. Mai um 13 Uhr, vier Kinogutscheine und vier Goodie Bags. Es wird zwei Gewinner geben, die jeweils zwei Behind The Scenes Touren, zwei Kinogutscheine und zwei Goodiebags für sich selbst und ihre Begleitung erhalten.

Eine Barauszahlung, ein Umtausch oder eine Übertragung des Gewinns ist ausgeschlossen.

5. Gewinnerermittlung & Benachrichtigung

Die Gewinner:innen werden nach Ablauf des Gewinnspiels nach dem Zufallsprinzip ermittelt und per Direktnachricht auf Instagram verständigt.

Meldet sich die ausgeloste Person nicht innerhalb von 24 Stunden, verfällt der Gewinn und es wird erneut ausgelost.

6. Datenschutz

Die im Rahmen des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten werden von den Veranstaltern ausschließlich zur Durchführung des Gewinnspiels verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Die Daten werden nach Abschluss des Gewinnspiels gelöscht, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bestehen. Foto- und Videoaufnahmen / Social Media was bedeutet das?

Im Rahmen der Behind The Scenes Tour können Foto-, Video- und Tonaufnahmen der Teilnehmer:innen erstellt werden. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel und der Annahme des Gewinns erklären sich die Gewinner:innen sowie deren Begleitpersonen ausdrücklich damit einverstanden, dass diese Aufnahmen vom Veranstalter zeitlich und örtlich uneingeschränkt für Zwecke der Berichterstattung, Dokumentation sowie Eigenwerbung verwendet und veröffentlicht werden dürfen, insbesondere auf Social-Media-Kanälen (z. B. Instagram, Facebook, TikTok), Webseiten und sonstigen digitalen oder gedruckten Medien der Veranstalter.

Weitere Informationen zum Datenschutz:

[https://www.vgn.at/pdf/Datenschutzpolicy.pdf]

7. Haftungsausschluss

Der Veranstalter haftet nicht für technische Störungen, Ausfälle des Instagram-/Meta-Netzwerks oder sonstige technische Probleme, die die Teilnahme am Gewinnspiel beeinflussen könnten.

8. Ausschluss vom Gewinnspiel

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, Teilnehmer:innen bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, falschen Angaben oder Manipulationsversuchen vom Gewinnspiel auszuschließen.

9. Änderungen & vorzeitige Beendigung

Der Veranstalter behält sich vor, das Gewinnspiel jederzeit aus wichtigen Gründen ohne Vorankündigung zu ändern, anzupassen oder vorzeitig zu beenden.

10. Rechtsweg

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.