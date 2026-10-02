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Gewinne 1 x 4 Kinotickets zum Film und ein MONSTER MIA Fanpaket!
MONSTER MIA – ab 15.10.2026 im Kino!
Monster-Spaß für die ganze Familie: Mit MONSTER MIA erwartet euch ab 15. Oktober ein fantasievolles Abenteuer auf der großen Leinwand. Gemeinsam mit Mia geht es in eine außergewöhnliche Welt voller Monster, Freundschaft und spannender Erlebnisse. Ein österreichisches Animationsereignis – mit den Stimmen von Lilian Gartner, Verena Altenberger, Michael Ostrowski, Fanny Stapf, Silvia Schneider, Philipp Hansa, Susi Stach, Nina Hartman, Armin Assinger, Maria Fliri und Julia Schranz!
Passend zum offiziellen Kinostart könnt ihr bei uns ein tolles MONSTER MIA Fanpaket gewinnen und euch schon jetzt auf das neue Abenteuer freuen. Mit etwas Glück geht es dann für euch zu viert ins Kino. Zusätzlich gibt es jede Menge MONSTER MIA Überraschungen für zu Hause: eine Kappe, Sticker, einen Stundenplan und ein Malset warten auf die Gewinnerin oder den Gewinner.
Jetzt mitmachen und gemeinsam mit Mia in ein fantastisches Monster-Abenteuer starten!
Teilnahme bis zum 15.10.2026