Gewinne 1 x 4 Kinotickets zum Film und ein MONSTER MIA Fanpaket!

Passend zum offiziellen Kinostart könnt ihr bei uns ein tolles MONSTER MIA Fanpaket gewinnen und euch schon jetzt auf das neue Abenteuer freuen. Mit etwas Glück geht es dann für euch zu viert ins Kino. Zusätzlich gibt es jede Menge MONSTER MIA Überraschungen für zu Hause: eine Kappe, Sticker, einen Stundenplan und ein Malset warten auf die Gewinnerin oder den Gewinner.

Jetzt mitmachen und gemeinsam mit Mia in ein fantastisches Monster-Abenteuer starten!

Teilnahme bis zum 15.10.2026