Gewinne Kinogutscheine zum Film sowie eines von zwei Exemplaren von Corpus Delicti aus dem btb Verlag

Wie viel Freiheit sind wir bereit aufzugeben, wenn dafür Sicherheit versprochen wird? Mit CORPUS DELICTI kommt ab 01.10. ein spannender Film nach dem Bestseller von Juli Zeh ins Kino, der Fragen nach Freiheit, Kontrolle und Gerechtigkeit aufwirft.

In einer nahen Zukunft verspricht die sogenannte „Methode“ eine Gesellschaft, in der Gesundheit und maximale Sicherheit für alle an erster Stelle stehen. Für die Wissenschaftlerin Mia Holl (Hannah Herzsprung) gerät diese scheinbar perfekte Welt aus den Fugen, als ihr Bruder Moritz (Damian Hardung) des Mordes beschuldigt wird. Die Beweise scheinen eindeutig doch Mia ist von seiner Unschuld überzeugt.

Auf der Suche nach der Wahrheit beginnt sie, das System infrage zu stellen. Dabei weiß sie bald nicht mehr, wem sie vertrauen kann: ihrer Kollegin Christiane (Haley Louise Jones), dem Anwalt ihres Bruders (Christian Friedel) oder dem charismatischen Journalisten Kramer (Alexander Fehling). Ihr Kampf für Wahrheit und Gerechtigkeit macht Mia schließlich selbst zur Gejagten.