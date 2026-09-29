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Mit TV-MEDIA zum SK Rapid
Du willst live dabei sein, wenn der SK Rapid im Allianz Stadion auf den TSV Hartberg trifft? TV-MEDIA macht's möglich! Wir verlosen 5x2 Tickets für das Bundesliga-Heimspiel am 16. Oktober – jetzt mitmachen und mitfiebern!
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Das nächste Heimspiel des SK Rapid steht vor der Tür – und du kannst hautnah dabei sein! Am Freitag, 16. 10. um 19:30 Uhr empfängt der SK Rapid im Allianz Stadion in Wien den TSV Hartberg zum Bundesliga-Duell.
TV-MEDIA verlost 5x2 Tickets für diese Partie. Alles, was du tun musst: am Gewinnspiel teilnehmen – und schon hast du die Chance, gemeinsam mit einer Begleitperson die Hütteldorfer live anzufeuern.
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