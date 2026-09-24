Gewinne 4 Familienkarten für den Wildpark Ernstbrunn

Raus aus dem Alltag und hinein in die Natur: Im Wildpark Ernstbrunn warten heimische Wildtiere, Haus- und Nutztiere und jede Menge spannende Erlebnisse auf kleine und große Besucher. Zwischen den sanften Hügeln der Leiser Berge können Familien Tiere in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, den Wölfen im Wolf Science Center ganz nah kommen und gemeinsam die Natur entdecken.

Ob Rot- und Damwild, Mufflons, Steinböcke, Wildschweine oder die beliebten Ponys: im Wildpark gibt es jede Menge zu entdecken. Für die kleinen Besucher sorgen außerdem natürliche Spielplätze für zusätzlichen Spaß.

Wir verlosen 4 Familienkarten für den Wildpark Ernstbrunn!

Mit etwas Glück geht es für euch auf einen tierischen Ausflug: Zu gewinnen gibt es jeweils eine Familienkarte für 2 Erwachsene und 2 Kinder.

Infos: www.wildpark-ernstbrunn.at

Teilnahmeschluss ist der 09. 10. 2026